Trump: mamy dużo przypadków koronawriusa, bo dużo testujemy. Być może testowanie jest przereklamowane

W USA wykonano już ponad 10 milionów takich badań, najwięcej ze wszystkich krajów świata.

– Mamy najlepszy system testowania na świecie. Ale, tak szczerze, muszę powiedzieć, że być może testowanie jest przereklamowane – zastrzegał amerykański prezydent.

W Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano dotychczas ponad 1,3 mln przypadków koronawirusa, zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich krajów świata. Zdaniem Trumpa spowodowane jest to właśnie pokaźną liczbą testów.

– Mamy dużo przypadków koronawriusa, bo dużo testujemy. Gdybyśmy nie mieli żadnego systemu testów, mielibyśmy kilka przypadków – mówił prezydent.

Wykrywanie osób zakażonych, izolowanie ich oraz śledzenie ich kontaktów uznawane jest przez ekspertów za kluczowe przy rozpoczętym w USA procesie stopniowego odmrażania gospodarki. Pogląd taki podziela m.in. dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci.

Trump zapewniał także, że zapasy amerykańskich wyborów medycznych będą uzupełniane zawczasu, tak by kraj był przygotowany na kolejną epidemię.

– Zamiast zapasów na jeden, dwa, trzy tygodnie amerykański rząd będzie miał teraz zapasy na całe trzy miesiące – obiecywał, podkreślając, że większość z nich będą stanowić towary wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych.

TRUMP: "When you test, you have a case. When you test, you find something is wrong with people. If we didn't do any testing we would have very few cases." pic.twitter.com/tEX1uXQbmp

— Aaron Rupar (@atrupar) May 14, 2020