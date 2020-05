Bosak odpowiada na ataki Gadowskiego. „Karty na stół, a nie insynuacje” [WIDEO]

Bliski PiS publicysta Witold Gadowski zaczął snuć insynuacje pod adresem polityków Konfederacji. Na te ataki odpowiedział Krzysztof Bosak.

Były rzecznik miasta Kraków, wieloletni reporter TVN, a następnie publicysta związanych z PiS gazet Witold Gadowski znowu zaatakował Konfederację. Tym razem atak spotkał się z reakcją kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka.

W trakcie Q&A Bosak stwierdził, że warto uważać z ocenami, kto jest dobry, a kto zły. – Witold Gadowski ewidentnie robi pod nas podjazdy. Ostatecznie zawsze, jak przychodzi do decyzji kogo wesprzeć to ponarzeka na PiS, ale kończy wnioskiem, że nic lepszego od PiS nie ma – zauważył Bosak.

– Żeby dojść do wniosku, że „nic lepszego od PiS nie ma” to musi na jakiejś podstawie podważyć sens głosowania na Konfederację i na mnie. Dlatego (…) Gadowski zgodnie z linią „Gazety Polskiej” i zaplecza PiS będzie wyciągał moje kontakty w przeszłości z Giertychem – dodał Bosak.

Poseł zaznaczył, że w Konfederacji, prócz niego, nie ma nikogo kto miałby kontakt z adwokatem. Natomiast jego samego ostatni kontakt z nim był kilkanaście lat temu.

Natomiast na insynuacje o „ruskich onucach” Bosak odpowiedział Gadowskiemu twardo. – Jeżeli ktoś gada takie ogólniki to macie sygnał ostrzegawczy, że macie do czynienia z propagandą. Nie będę odpowiadał „izraelskimi onucami”. Jak się ma dowody to się nie straszy, że coś się ujawni. Wyłożyć karty na stół i dać ludziom ocenić – stwierdził poseł.

– Panie Witku zachęcam – karty na stół, albo proszę nie insynuować – podsumował.

Źródło: YouTube Konfederacja TV