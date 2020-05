Komuna wraca? Szokujący pomysł Ziobry: zabierzemy ci majątek nawet bez wyroku sądu

W państwie Prawa i Sprawiedliwości nie ma żadnego poszanowania dla własności prywatnej. Możemy przekonać się o tym boleśnie od ponad 4 lat, jednak nowy pomysł Zbigniewa Ziobry przebija wszystkie dotychczasowe praktyki.

Ministerstwo (nie)Sprawiedliwości kierowane przez Zbigniewa Ziobry wystąpiło z pomysłem „prewencyjnej konfiskaty majątku”. – Oznaczałoby to, że bez wyroku sądu państwo mogłoby przejąć majątek podejrzanego i to na nim ciążyłby obowiązek udowodnienia swojej niewinności – czytamy na money.pl.

Stracisz majątek bez wyroku sądu

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad konfiskatą prewencyjną, czyli możliwością zabierania majątku przedsiębiorców w przypadku zaledwie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa. Oznacza to zerwanie z dotychczasowymi zasadami prawa i wprowadzeniu obowiązku udowodnienia swej niewinności.

W konsekwencji organy ścigania nie będą musiały wykazać, że majątek został zdobyty w sposób nielegalny lub że posłużył do popełnienia przestępstwa. Co więcej – jak alarmuje money.pl – konfiskata może dotknąć także osób, wobec których nie toczy się żadne postępowanie.

Udowodnij, że zarobiłeś legalnie

– Konfiskata prewencyjna obejmuje także własność osób, wobec których nie toczy się żadne postępowanie karne, ale które nie są w stanie wykazać legalnego pochodzenia majątku – donosi portal.

Oznacza to, że nawet w przypadku braku cienia podejrzenia o to, że działaliśmy nielegalnie majątek może zostać odebrany. Wystarczy, iż nie będziemy w stanie udowodnić skąd go mamy.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie odcina się od tego projektu, ale wręcz chwali pracą nad nim. – Proponowane rozwiązania są zgodne z konstytucją i nie uderzają w uczciwych przedsiębiorców. Wręcz przeciwnie – przyczyniają się do bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i uczciwej konkurencji – czytamy w oświadczeniu resortu.