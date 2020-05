Policja straciła rozum i godność człowieka? Na Strajku Przedsiębiorców zatrzymano i zamknięto w radiowozie… niewidomego [VIDEO]

Strajk Przedsiębiorców został brutalnie spacyfikowany przez policję. Funkcjonariusze nie odpuścili nawet niewidomemu.

W Warszawie odbył się Strajk Przedsiębiorców. Do siłowych rozwiązań doszło w okolicach starego miasta, przy Kolumnie Zygmunta.

Najpierw policjanci wyłapywali chcących wziąć udział w manifestacji i wyprowadzali poza zgromadzenie. Następnie otoczyli ludzi kordonem.

Najbardziej nerwowo zrobiło się, gdy policjanci zaczęli napierać na tłum. Ludzi zepchnięto pod mur pobliskiego budynku, a jeden z policjantów użył wobec nich gazu.

Dostało się też uczestniczącym w manifestacji parlamentarzystom. Senator Jacek Bury został podcięty i wepchnięty do radiowozu.

Z kolei obecnym na miejscu udało się zarejestrować jeszcze bardziej kuriozalne wydarzenie. Otóż policjanci nie odpuścili nawet…niewidomemu.

Na nagraniu widać, jak idący o lasce mężczyzna jest zgarniany przez policjantów i prowadzony do „suki”. Gdy niewidomy zdał sobie sprawę gdzie jest próbował uciekać.

Jednak policjanci wepchnęli go do środka i zamknęli drzwi do pojazdu.

Źródło: Video Wolne Media