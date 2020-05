Polscy 100-latkowie wygrywają z koronawirusem!

Po pierwszym, negatywnym wyniku testu, najstarsza w Polsce, 103- letnia pacjentka szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, u której stwierdzono obecność koronawirusa, przygotowuje się na opuszczenie szpitala. To nie pierwszy taki przypadek w naszym kraju.

103-letnia mieszkanka Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach została przywieziona do szpitala monoprofilowego 20 kwietnia. Według lekarzy, przeszła zakażenie w sposób wyjątkowo łagodny. Po pierwszym, negatywnym teście, przygotowuje się do powrotu do domu.

„Na razie nie ma żadnych problemów i stan pacjentki można określić jako bardzo dobry. Pierwszy test na obecność koronawirusa był negatywny, ale zgodnie z procedurami czekamy na wyniki drugiego testu. Powinniśmy otrzymać go na początku tygodnia. Jeżeli będzie po raz drugi negatywny, pacjentka będzie mogła opuścić nasz szpital” – powiedział Jarosław Kończyło, dyrektor szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.

Partyzant pokonał koronawirusa

O podobnym przypadku poinformowano pod koniec kwietnia. Nieco młodszy, bo 100-letni pacjent Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, również pokonał koronawirusa. To były partyzant i strażak.

Wiadomość skomentował na tym samym portalu społecznościowym wiceminister MSWIA Błażej Poboży. „Super wiadomość z naszego szpitala! Pozdrowienia dla Pacjenta! Gratulacje dla Lekarzy!” – napisał Błażej Poboży, wiceminister MSWiA.

Źródła: PAP, NCzas.com