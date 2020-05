Sommer masakruje książkę Slavoja Žižka: „Socjolog chce wirusowej komuny!” [VIDEO]

Filozof Slavoj Žižek wziął na tapetę pandemię koronawirusa. Co tym razem ma do powiedzenia ideolog młodych komunistów?

Słoweński socjolog i komunista Slavoj Žižek przygotował nową książkę. „Pandemic! Covid-19 shakes the world” (Pandemia! Covid-19 wstrząśnie światem) właśnie trafia do księgarni.

Uwielbiany przez skrajne lewactwo w Polsce i na świecie Žižek przekonuje w niej, że pandemia obnażyła całkowite nieprzygotowanie do zagrożenia. A szczepionką na to co się po niej wydarzy ma być… nowy komunizm – komunizm 2.0.

– Nawet jeśli większość z nas przeżyje, to czeka nas ogromny kryzys ekonomiczny – pisze Žižek.

Do treści książki postanowił ustosunkować się redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer. W swoim komentarzu dla telewizji NCzasTV dziennikarz wskazał, że Žižkowi marzy się, by ludzie podporządkowywali się organom, które będą za nich decydować co jest dla nich dobre.

– Zdaniem Žižka podporządkowanie się WHO lub innej organizacji powinno być wzorem dla koordynacji innych działań w skali globalnej. Czyli, gdy już rozwiążemy problem ogólnoświatowo problem zdrowotności, to w podobny sposób będziemy mogli rozwiązywać wszystkie inne problemy – handlu, transportu międzynarodowego, wprowadzania systemu finansowego (…). Bo jeśli istnieje ogólny wspaniały, modelowy system, to dlaczego mają korzystać z niego tylko poszczególne kraje – wyjaśnia pomysły filozofa dziennikarz, nawiązując do założeń pierwszej fali komunizmu.

Źródło: NCzasTV