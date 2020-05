We Francji sprawa kwater muzułmańskich na cmentarzach trafiła do parlamentu

Deputowani kilku partii zwrócili się do francuskiego MSW o działanie na rzecz zwiększenia ilości miejsc pochówku dla wyznawców islamu. Cmentarze we Francji są własnością komunalną. Muzułmanie chcą mieć na nich osobne kwatery.

Taki postulat powrócił przy okazji koronawirusa, który zbiera proporcjonalnie spore żniwo wśród muzułmanów. Przed pandemią duża część wyznawców islamu dokonywała „repatriacji” szczątków swoich bliskich do krajów pochodzenia. Teraz jest to nie możliwe.

Zgodnie z prawem gminy na nie mają obowiązku tworzenia na swoich cmentarzach wydzielonych części dla poszczególnych wyznań. Nie jest to obowiązkowe i zależy od merów. Rządowy okólnik z 2008 roku jednak do takich działań zachęca.

We Francji istnieje 600 kwater muzułmańskich na 35 000 cmentarzy komunalnych w tym kraju. Deputowani zwrócili uwagę, że tych miejsc jest za mało. Epidemia koronawirusa i zamknięcie granic spowodowały, że sytuacja z pochówkami muzułmanów jest najbardziej krytyczna w Île-de-France (region stołeczny) i Hauts-de-France.

MSW odpowiada na apel

Francuscy posłowie wezwali MSW do działań na rzecz „podniesienia świadomości” merów i „zachęcanie” przez prefektury władz lokalnych do zakładania dodatkowych „kwater wyznaniowych” dla wyznawców islamu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedziało, że „poinstruowało prefektów, aby zposzukali rozwiązania sytuacji razem z lokalnymi władzami”. Dodano, że nie chodzi o „systematyczne powiększanie kwater muzułmańskich, ale na przykład o znalezienie takich miejsc w pobliskich gminach”.

Samad Akrach, prezes stowarzyszenia z Seine-et-Marne – Tahara, które zajmuje się islamskimi pochówkami, wyraził zadowolenie, że sprawa trafiła do świadomości rządu. Dodał, że ma nadzieję na uregulowanie tego problemu nie tylko na czas zarazy, a i na przyszłość, dla tych „pokoleń obywateli, którzy chcieliby zostać pochowani we Francji”.

Rok temu sądy francuskie nie uznały pozwu tego stowarzyszenia wobec władz gminy Montreuil w podparyskim departamencie Seine-Saint-Denis. Chodziło właśnie o powiększenie cmentarnej kwatery islamskiej. Teraz sprawa znajduje się w Radzie Stanu.

We Francji istnieją tylko dwa cmentarze muzułmańskie

W Bobigny erygowany dekretem prezydenckim z 1934 r. Jest to cmentarz prywatny. Drugi to muzułmański cmentarz w Strasburgu, który powstał w 2012 r. Jest to komunalny cmentarz muzułmańskim, który można było utworzyć na podstawie… konkordatu z 1801 r.

Konkordat pozwala na tworzenie cmentarzy wyznaniowych w Alzacji. Ponieważ w czasie rozdzielania Kościoła od państwa w 1905 roku, Alzacja była pod administracją niemiecką, tego prawa tu nie wprowadzono. Po 1918 r. przepisy konkordatu pozostawiono, żeby nie drażnić miejscowej ludności i jego przepisy są obowiązujące do dziś dnia. Paradoksalnie skorzystali z tego współcześnie i… muzułmanie.

Na reszcie terytorium cmentarzami zawiaduje Republika. Dopuszczalne są tylko wydzielone kwatery przeznaczone dla poszczególnych wyznań decyzją władz lokalnych.

Źródło: Valeurs Actuelles