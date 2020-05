Zła wiadomość dla kierowców. Po weekendzie szykuje się ostry wzrost cen paliw

Zdaniem analityków BM Reflex, od poniedziałku szykuje się wzrost cen paliw. Kierowcy co prawda nie muszą przeżyć ogromnego szoku przy dystrybutorach, jednak może być drożej o nawet 8 gr. na litrze.

To ostatnia szansa, żeby taniej zatankować. Analitycy BM Reflex przekonują, że w porównaniu do cen sprzed tygodnia, już dzisiaj odnotowano wzrost średnich cen benzyny w Polsce. Na razie jest to poziom około 3 gr. na litrze. Po weekendzie ma być jednak jeszcze drożej. Na razie na poziomie sprzed tygodnia utrzymują się jeszcze średnie ceny diesla i LPG.

„Szczegółowa analiza cen pokazała jednak, że na niektórych stacjach w ciągu tygodnia paliwa podrożały nawet o kilkanaście groszy na litrze lub więcej. Są jeszcze jednak stacje, gdzie kierowcy mogli zatankować taniej niż przed tygodniem” – stwierdzili eksperci.

Zdaniem BM Reflex, sytuacja na rynku hurtowym uległa dość trwałym zmianom – nastąpił wzrost cen. To przekłada się na podwyżki na stacjach, które nastąpią już w przyszłym tygodniu.

Najprawdopodobniej ceny wzrosną o 4-8 gr. na litrze. To niedużo, jeśli jednak drobne podwyżki tydzień do tygodnia utrzymają się dłużej, o tankowaniu poniżej 4 zł będzie można tylko pomarzyć.

W dobie koronawirusa, mimo niskich cen, spadł jednak popyt na paliwo. Jak podkreślał dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl, cierpi na tym polska gospodarka. – Wielu Polaków nie tankuje samochodów, bo zostaje w domu. A co za tym idzie, do budżetu wpływa mniej podatków – zaznaczył.

Źródło: money.pl