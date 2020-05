Ignorancja po francusku. Ta dziewczyna uważa, że „wyprawy krzyżowe” to ataki chrześcijan na państwa islamskie w XX wieku

Sporo pisano o ignorancji geograficznej i historycznej Amerykanów. Młode pokolenia w Europie „odlatują” swoim poziomem jeszcze dalej. Mikrosonda na kampusie uniwersyteckim Paris-Nanterre odsłania nie tylko niewiedzę, ale i wpływ poprawnej politycznie tresury.

Studentka zapytana o „wyprawy krzyżowe” identyfikuje je z atakami chrześcijan na państwa muzułmańskie i datuje je na 1997-1999 rok.

Studenci z Uniwersytetu Paris-Nanterre są bardzo zdziwieni i przeżywają niemal szok, kiedy słyszą, że według badań Ifop i Instytutu Montaigne’a ​​30% muzułmanów we Francji przykłada większe znaczenie do szariatu (prawo islamskie), niż do prawa republiki.

Proszeni o komentarz unikają go i wyraźnie fakty te kłócą się z ich „postępowym” światopoglądem. To kolejna sonda uliczna „Campus Vox”, która odsłania stopień zakłamania i „oduraczenia” przyszłych elit tego kraju.

Dla frankofonów sonda tutaj: