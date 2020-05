Krzysztof Bosak o sytuacji w Senacie: opozycja centrowa i lewicowa działa w sposób autodestrukcyjny [VIDEO]

Krzysztof Bosak zorganizował w sobotę pod kancelarią premiera Mateusza Morawieckiego konferencje prasową. Po wystąpieniu poświęconym Jackowi Sasinowi, kandydat Konfederacji odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło sytuacji w Senacie.

Na początku Krzysztof Bosak tłumaczył dziennikarce, że opozycja w Senacie wcale nie działa logicznie. – Pani zakłada, że politycy opozycji centrowej i lewicowej działają racjonalnie. Ja takiego założenia nie podzielam. Co do lewicy nie podzielam go z zasady. Uważam, że lewica jest dowodem na nieracjonalność ludzkich istot działających w polityce. Natomiast co do tych polityków centrowych, to oni się dawno temu kompletnie pogubili – powiedział.

– Gdyby się nie pogubili to poprzednich przepisów nie wstrzymywaliby w Senacie przez miesiąc, dając bez wątpienia propagandowe punkty PiS-owi – dodał.

Dalej podkreślał, że wstrzymywanie czegokolwiek w Senacie nie powoduje żadnego dobra. – Opozycja centrowa i lewicowa tak się zakiwała, że działa w sposób autodestrukcyjny. I spodziewam się, że znów zadziała w sposób autodestrukcyjny – stwierdził.

Później zdradził, że poseł Konfederacji Artur Dziambor miał być świadkiem wypowiedzi Borysa Budki, który deklarował, że przepisy w Senacie będą blokowane. – Może będą to robić po to, żeby mieć okazję przez kilka dni występować w mediach i zgrywać tzw. obrońców demokracji, którymi wcale nie są. Są współwinni za ten kryzys – przypomniał Bosak.

Kandydat Konfederacji przypomniał, że PO za swoich rządów nie potrafiła zrobić porządku z telewizją publiczną. Przez brak konkretnych regulacji PiS wykorzystuje teraz TVP w maksymalny sposób do swojej promocji.