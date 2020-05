Od poniedziałku fryzjerzy wracają do pracy. Wizyta nie będzie jednak wyglądała już tak samo

Od poniedziałku otwierać się mogą salony fryzjerskie i kosmetyczne. W związku z tym rząd wydał specjalne wytyczne. Wynika z nich m.in., że w miejscu pełnienia usługi mogą przebywać tylko pracownicy i osoby właśnie obsługiwane.

Rząd zezwolił na wznowienie działalności usług fryzjerskich i kosmetycznych od poniedziałku 18. maja. W danym salonie będą mogli przebywać jednocześnie tylko jego pracownicy i klienci właśnie obsługiwani. Oznacza to, że trzeba będzie umawiać się na konkretną godzinę, albo oczekiwać na swoją kolej poza salonem.

– Tak, żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana – argumentował premier Mateusz Morawiecki.

Kilka dni temu na rządowej stronie gov.pl pojawiły się rozszerzone wytyczne dla salonów fryzjerskich. Co zakładają? Pracownikom zaleca się m.in. „stosowanie jednorazowych okryć, ręczników, podkładów czy peleryn dla każdego klienta”. Po wykonaniu usługi pracownik będzie też zobowiązany do dezynfekcji stanowiska i umywalki do mycia włosów.

Rządzący zalecają regularne sprzątanie salonu, mycie wodą z detergentami albo dezynfekcję powierzchni w salonie co najmniej dwa razy dziennie.