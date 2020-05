Szef partii KORWiN na Wyspach aresztowany. Spędził 12 godzin w celi

Jakub Grygowski został zatrzymany przez brytyjską policję. Prezesa londyńskiego oddziału partii KORWiN aresztowano na 12 godzin.

W Londynie odbywał się protest przeciw opresji władzy wobec obywateli. Pojawili się na nim przedstawiciele partii KORWiN wchodzącej w skład Konfederacji.

Skończyło się aresztowaniami i mandatami. Za co? Jak relacjonuje Grygowski, za niestosowanie się do zaleceń rządu w związku z koronawirusem.

„Po rozmowie z policjantami odprowadzono mnie do radiowozu skąd zostałem przewieziony do aresztu na Charing Cross w centrum Londynu. Po dokładnym przeszukaniu i wyjaśnieniu skąd i dlaczego w moim plecaku znajdują się materiały wyborcze pozwalające powiązać mnie ze skrajną prawicą (miałem broszurę wyborczą ‚Nowy Porządek, tezy konstytucyjne’ Krzysztof Bosak i długopisy kandydata na prezydenta Konfederacja) odprowadzono mnie do celi” – opisuje Grygowski.

Jak dodaje, zachowano wszelkie procedury prawne, włącznie z prawem do wykonania telefonu i otrzymania posiłku. Grygowskiego zapewniono, że lada moment opuści areszt, ale ostatecznie spędził w celi 12 godzin. Jako powód podano troskę o zdrowie.

Wobec przedstawicieli partii KORWiN pojawiły się zarzuty, że wzięli udział w manifestacji z osobami ideowo bardzo odległymi od prawicy.

„Jeśli sprawa jest słuszna, a przypadkiem nasi oponenci również zgadzają się w danej sprawie, to głupotą by było „na złość babci odmrażać sobie uszy”. Gdyby Marks lub Lenin mówili, że 2+2=4, to chcąc udowodnić odmienną ideowość zaprzeczalibyśmy?” – odpowiada na zarzuty Grygowski.

Pełna relacja w poniższym wpisie na Facebooku.