Trzy lata więzienia za brak maseczki. Drakońskie prawo weszło w życie

W Katarze wprowadzono najsurowsze prawo na świecie powiązane z koronawirusem. Za brak maseczki ochronnej w przestrzeni publicznej grożą trzy lata więzienia.

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii wprowadzono drakońskiego prawo. Oprócz pozbawienia wolności do lat trzech grozi także 200 tys. rialów grzywny (ok. 55 tys. USD).

W Katarze dotychczas odnotowano 32 tys. zakażeń koronawirusem. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, Covid-19 dotknął 1,2 proc. populacji. Katar liczy bowiem 2,75 mln mieszkańców. Zmarło wprawdzie „tylko” 15 osób, ale wyższy odsetek zakażonych na świecie mają jedynie San Marino i Watykan.

Katar jest trzecim na świecie państwem, w którym za brak maseczki ochronnej grozi więzienie. Wcześniej prawo takie wprowadziły Czad (do 15 dni pozbawienia wolności) oraz Maroko (do trzech miesięcy więzienia).

O podobnym rozwiązaniu prawnym poważnie myślą władze Kuwejtu. Za brak maseczki chcą wsadzać za kratki na trzy miesiące oraz wlepiać grzywnę w wysokości do 5 tys. dinarów (ok. 25 tys. USD).

Choć naukowcy są podzieleni co do skuteczności maseczek ochronnych, obecnie ich noszenie jest obowiązkowe w ok. 50 krajach na świecie. W tym także w Polsce.

Źródło: The Guardian || NCzas.com