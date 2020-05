Erotyczne lalki na trybunach. Koreański klub przeprasza za nietypowe wypełnienie stadionowych krzesełek

Uwagę mediów nie przykuł fakt rozegrania meczu 2. ligi koreańskiej pomiędzy FC Seul a Gwangju (1:0), tylko manekiny, które zostały posadzone na pustych siedzeniach. Klub chciał w ten sposób zainscenizować coś w stylu widowni. Manekiny przypominały jednak erotyczne lalki i wybuchła z tego mała afera.

W oficjalnym komunikacie władze FC Seul przeprosiły za zaistniałą sytuację i zapewniły: „To nie były lalki erotyczne, a manekiny. Miały za zadanie udawać kibiców, których nie mogło być dzisiaj z nami”.

„To miał być element humorystyczny, który miał trochę ożywić puste trybuny. A firma, która była odpowiedzialna za dostarczenie manekinów wielokrotnie nas zapewniała, że nie są to zabawki erotyczne” – napisano w komunikacie.

Wnikliwi obserwatorzy zwracali uwagę, że większość z manekinów miała logo firmy, która trudni się produkcją akcesoriów dla dorosłych, lubujących się w gumie i plastiku. Manekiny miały też zdecydowanie większe biusty, aniżeli te zamawiane np. na wystawy sklepowe.

Klub zapewnił, że nie miał pojęcia o docelowej działalności firmy, u której zamawiał manekiny, a całe zamieszanie określił jako „nieporozumienie”.

