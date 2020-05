„Konopie moje widzę ogromne”, a ich „widmo krąży po Europie”

Stowarzyszenie EIHA założyło w 2000 r. w Wolfsburgu w Niemczech siedem firm przetwarzających włókna konopne. W 2005 r. zostało ono oficjalnie zarejestrowane.

EIHA stwierdza: „Dzisiejsze katastrofy środowiskowe i zdrowotne są ceną, jaką świat płaci za negatywne kwestie zewnętrzne wynikające z globalnego wzrostu gospodarczego, który oparty jest na indywidualizmie, chciwości i braku szacunku dla wszystkich innych form życia”. Normalnie… socjaliści.

W swoim „Manifeście” organizacja zaleca uprawy konopi i podkreśla ich ważną rolę w „tworzeniu ekologicznej i zrównoważonej przyszłości dla naszej cywilizacji. Mogą być wykorzystywane jako pożywna żywność i ekologiczne produkty niespożywcze, jednocześnie zapewniając czyste gleby i powietrze”.

Widać, że to chyba „dobry towar”, bo twórcy „manifestu” najwyraźniej odlecieli. Manifest wzywa do zniesienia ograniczeń karnych, a także przyjęcia rozwiązań przyjaznych konopiom. Podkreślają, że konopie mogłyby pozytywnie wpłynąć na obszary wiejskie i zapewnić korzyści ekonomiczne dla rolników. To przełożyłoby się na „ogromny wzrost gospodarczy” i korzystne „zmiany środowiskowe”.

Propozycje EIHA to m.in. „wykorzystywanie konopi w produktach żywnościowych, paszach dla zwierząt i innych produktach”, a także dofinansowywanie produkcji celem „rozwoju zrównoważonej gospodarki”.

Konopie są „eko”, jako „rośliny wspomagające pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery”. EIHA postulują również ustalenie „rozsądnych wartości orientacyjnych dla poziomu THC w żywności i paszy”. Jej zdaniem „wszystkie surowce pochodzenia konopnego powinny być dozwolone jako składniki kosmetyków”. Z kolei UE powinna docenić i promować wykorzystywanie włókien konopnych w produkcji krótkich i długich włókien tekstylnych.

Organizacja poleca także materiały budowlane z konopi, które należałoby promować w sektorze publicznym i prywatnym. Tak, aby „całkowicie lub częściowo zastąpić inne, mniej ekologiczne alternatywy”.

Jak już się zje w restauracji obiadek na konopiach, powdycha czyste konopne powietrze, założy na siebie konopne ciuchy i zamieszka w domku w konopnych cegieł, to żaden kryzys nie będzie straszny. Konopie więc widzę ogromne…

