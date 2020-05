LOT wznawia rejsy! Na razie oferta będzie jednak ograniczona

Polskie Linie Lotnicze wracają! Od 1 czerwca LOT ma wznowić 30 rejsów dziennie. Na razie będą to kurs między polskimi miastami.

W poniedziałek LOT wydał komunikat, w którym poinformował, że z pierwszym dniem czerwca wznowi część połączeń lotniczych dla swoich pasażerów. Do końca maja, z powodu epidemii koronawirusa, rejsy były zawieszone.

„Pierwszy, pilotażowy etap obejmuje stopniowe przywracanie połączeń krajowych, nastawionych przede wszystkim na wsparcie biznesu i budzącej się branży turystycznej” – czytamy w komunikacie.

PLL LOT planuje wznowić rejsy na linii Warszawa-Gdańsk (do trzech razy dziennie). Poza tym do dwóch razy dziennie samoloty będą latały ze stolicy do Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia, Gdańska i Zielonej Góry. Raz w ciągu doby będzie można się przemieścić między Krakowem a Gdańskiem.

Wiadomo, że LOT wprowadzi jakieś środki bezpieczeństwa, które będą miały na celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem. Jakie? Tego jeszcze nie podano. „Przygotowaliśmy ofertę z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce, a także w oparciu o zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny i międzynarodowe organizacje branżowe” – można przeczytać w komunikacie.

Kolejne kroki polskich linii będą dotyczyły rozszerzenia, a raczej uzupełnienia oferty krajowej. Dopiero później możemy liczyć na rejsy do państw europejskich, ale informacje w tej sprawie mają pojawić się za dwa tygodnie.