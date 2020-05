Rolnicy dołączą do Strajku Przedsiębiorców. Szykują kolejne protesty [VIDEO]

Agrounia Michała Kołodziejczaka zacieśnia współpracę z Strajkiem Przedsiębiorców Pawła Tanajno. Szykują się kolejne protesty.

Lider Agrounii Michał Kołodziejczak poinformował w niedzielę, że zamierza współpracować z grupą Strajk Przedsiębiorców. Lider tej drugiej – Paweł Tanajno wtórował mu, iż zamierzają tworzyć „tarczę antyrepresyjną”.

Liderzy obu środowisk wystąpili na wspólnej konferencji na Placu Zamkowym w Warszawie. To tam doszło w sobotę do pacyfikacji Strajku Przedsiębiorców.

W trakcie sobotniego marszu doszło do brutalnej interwencji policji. Funkcjonariusze używali siły i gazu wobec manifestujących.

Do policyjnej „suki” wepchnięto nawet senatora opozycji Jacka Burego. Dziś policja tłumaczyła się, że nie wiedziała, iż Bury jest senatorem (mimo, iż pokazywał on legitymację).

– My jako Agrounia udostępnimy część narzędzi, które mamy wypracowane jako fundacja. Są to konta bankowe, są to media społecznościowe, które będziemy udostępniać, nad którymi będziemy wspólnie pracować. Wszyscy jesteśmy pracownikami, a chodzi o to, by pracownicy w Polsce czuli się bezpiecznie – mówił Kołodziejczak.

– Będziemy wspólnie zbierać fundusze na ludzi, którzy walczą o wolność, godność i własność w Polsce. (…) Będziemy się z Michałem spotykać z przedsiębiorcami, ale przyjdą też nauczyciele, przyjdą lekarze rezydencji, przyjdą wszystkie grupy, które mają dość łamania praw obywatelskim pod pozorem epidemii – mówił Tanajno. Dodał, że strajki będą trwać „dopóki ten rząd nie ustąpi”.

Kolejny protest odbędzie się w najbliższą sobotę.

Michał Kołodziejczak:„Pani Elżbieto – dziękuje za udzielenie wczoraj schronienia dla mnie przed ściągająca mnie Milicją w swoim mieszkaniu. Dziękuje za schronienie, dziękuje za ciepła herbatę i posiłek. Dziękuje za rozmowę o Polsce. Obiecuję, że zrobię co w mojej mocy żeby mogła Pani normalnie żyć w naszym kraju i przestać obawiać się o swoje bezpieczeństwo.”-> sobota 23 maja godz. 16:00 – jesteśmy w Warszawie INFO wkrótce. Opublikowany przez Agrounia Niedziela, 17 maja 2020

Źródło: Money.pl