[SONDAŻ] Trzaskowski zagraża Dudzie? Różnica jest minimalna…

W poniedziałek „Super Express” opublikował swój sondaż prezydencki. Wynika z niego, że Rafał Trzaskowski, który zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską, może zagrozić w wyborach Andrzejowi Dudzie. Badanie wskazuje, że prezydent Warszawy wszedłby do II tury, a tam różnica między nim a aktualnym prezydentem byłby już minimalna.

W piątek pod naciskiem kolegów z partii Małgorzata Kidawa-Błońska wycofała się ze startu w wyborach prezydenckich. Jej miejsce zajął obecny prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który w pierwszych sondażach wywalczył sobie drugą pozycję. To oznacza, że jeśli wybory odbyły się dzisiaj to kandydat KO wszedłby do II tury, gdzie walczyłby z Andrzejem Dudą o Pałac Prezydencki.

Z badania przeprowadzonego przez „SE” wynika, że Duda ma teraz 43,76 proc. poparcia. Za nim jest Trzaskowski, na którego w I turze oddałoby głos 16,54 proc. Polaków. Zaraz za nim bo z 15,88-procentowym poparciem jest Szymon Hołownia. Niecałe 10 proc. uzbierał Władysław Kosiniak-Kamysz, a prawie 6,5 proc. Krzysztof Bosak. Dalej z 5,5 proc. jest Robert Biedroń. Pozostali kandydaci nie dobili nawet do jednego procenta.

W takim układzie w II turze spotkaliby się Duda z Trzaskowskim, a jak pokazuje druga część sondażu, przewaga aktualnego prezydenta nie byłby już tak duża jak w I turze. W rozstrzygającej potyczce urzędujący prezydent zyskałby 53 proc. głosów, a jego konkurent 47 proc. To pokazuje, że wybory prezydenckie 2020 mogą być bardzo ciekawe. Tutaj wydarzyć może się wiele. Pytanie czy miałki Trzaskowski nie pójdzie śladem partyjnej koleżanki, która kilka miesięcy temu miała jeszcze większe poparcie. Należy mieć nadzieję, że wyborcy się otrząsną i zdecydują się postawić na merytorycznego i jedynego poważnego kandydata prawicy – na Krzysztofa Bosaka.

Źródła: SE.pl, NCzas.com