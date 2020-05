Chodzi o maseczki z modelu N95, które posiadają przedni zawór wydechowy. Są one jednymi z najczęściej wybieranych na świecie. Wszystko dlatego, że oddycha się w nich łatwiej niż w innych maseczkach. Jednak w większości masek tego typu zawór jest jednokierunkowy. Oznacza to, że wydychane powietrze wylatuje przez zawór. Tym samym otworem powietrze nie wpadnie już jednak podczas wdechu.

Maseczki te chronią ich użytkowników przed koronawirusem. W tym zakresie ich skuteczność jest dość wysoka. W 2008 roku holenderscy naukowcy wykazali, że odpowiednio dopasowane maseczki N95 zapewniały osobom dorosłym ochronę na poziomie około 50 razy wyższym niż maseczki domowej roboty oraz około 25 razy wyższym niż jednorazowe maseczki chirurgiczne.

Sęk w tym, że maseczki te nie chronią przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jeśli zarażony jest ich użytkownik. SARS-CoV-2 może bowiem wydostawać się wraz z wydychanym powietrzem, kichnięciem czy kaszlnięciem. Zatem nie spełniają swojej roli podczas pandemii koronawirusa. Nałożony w wielu miejscach na świecie nakaz noszenia maseczek miał bowiem powstrzymać rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Tak też utrzymywał minister Łukasz Szumowski, gdy już wprowadził nakaz noszenia maseczek. Wcześniej jednak wyśmiewał ten pomysł.

Jeśli jednak użytkownicy masek N95 nadal chcą je nosić, żeby chronić własne zdrowie, władze San Francisco zalecają, by zakleili taśmą lub kawałkiem materiału otwór wydechowy. Jednocześnie władze miasta podkreśliły, że ten model maseczek powinni głównie nosić pracownicy medyczni, którzy mają kontakt z zarażonymi, ale sami są zdrowi i nie ma ryzyka, że kogoś zakażą.

Na Twitterze pojawił się także filmik strażaków z San Francisco, którzy pokazali, jak nosić maski N95 zgodnie z zaleceniami władz miasta.

We did a video for our members when we started seeing these more and more on our patients. pic.twitter.com/J0s3J1kK3h

— San Francisco Firefighters 798 (@SFFFLocal798) May 4, 2020