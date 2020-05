Dramat palaczy! Nie kupisz już tych papierosów. Od jutra znikają z rynku

Od 20 maja zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. A to właśnie mentole produkują polskie firmy.

Unijna dyrektywa tytoniowa zacznie obowiązywać 20 maja. W efekcie wejścia jej w życie ze sklepów znikną papierosy mentolowe oraz te z kapsułką smakową.

Tymczasem Polska Izba Handlu bije na alarm. Jak przekonuje organizacja przedsiębiorców zakaz sprzedaży mentoli wywoła negatywne zjawiska, które okażą się jeszcze gorsze niż same papierosy.

W Polsce wyroby tytoniowe sprzedaje się w ponad 100 tys. punktów detalicznych. Natomiast udział papierosów w obrotach małych sklepów to między 15 a 40 proc.

Tylko mentole odpowiadają za ok. 30 proc. sprzedaży papierosów w kraju. A dzięki nim do budżetu rokrocznie trafia ok. 7-9 mld złotych.

– Wyroby tytoniowe stanowią ważną kategorię sprzedaży w handlu detalicznym. W niektórych sklepach odpowiadają nawet za 40 proc. obrotów. Obawiamy się, że nowe przepisy negatywnie wpłyną na przychody zwłaszcza najmniejszych przedsiębiorców – powiedział Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Zdaniem PIH zniknięcie z rynku papierosów mentolowych to wycofanie grupy produktów odpowiadających za od ok. 5 do 15 proc. obrotów małych i średnich sklepów. A to może zniechęcić do wizyty w tych sklepach konsumentów, którzy inne produkty kupują „dodatkowo” – przy okazji zakupu papierosów.

Ponadto wyrzucenie mentoli z legalnego obrotu wcale nie zniechęci palaczy. Ci po prostu pójdą za nimi do szarej strefy, a wówczas do budżetu nie trafi nawet grosz.

Z badań Forum Konsumentów wynika, że niemal co piąty palacz papierosów mentolowych deklaruje gotowość do poszukania tych produktów w szarej strefie.

Jak wskazują przedstawiciele PIH papierosy z bazarków nie zawsze są bezpieczne. Dlatego unijny zakaz po prostu zmusi palaczy do ryzykowania swoim życiem bardziej, niż jest to potrzebne.

Co istotne – zakaz sprzedaży aromatyzowanych wyrobów tytoniowych obejmie zarówno papierosy, jak i tytoń do palenia. Poza zakazem pozostaną tylko papierosy elektroniczne, podgrzewacze tytoniu oraz cygar.

Precz z zakazem mentoli!Uwaga palacze i przedsiębiorcy! Aż 75% Polaków nie wie, że już za tydzień wejdzie w życie… Opublikowany przez Libertarianie Środa, 13 maja 2020

Najwyraźniej twórcy dyrektywy traktują nas jak małe dzieci, którym nie można pozwolić wciąć niczego do rąk! (…) Należy zauważyć, iż takie zakazy uderzą w rynek i przedsiębiorców. Aż 70 proc. produkowanych w Polsce papierosów tytoniowych trafia na eksport! Co stanie się z tymi wszystkimi ludźmi, tysiącami pracowników i ich fabrykami? – czytamy z kolei w sprzeciwie wobec zakazu polskich libertarian

Źródło: RMF / Facebook Libertarianie