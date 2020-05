Janusz Korwin-Mikke o piosence Kazika usuniętej z Trójki. „Chyba obali rządy PiSu…”

Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji, prezes partii KORWiN, skomentował na Twitterze aferę z piosenką Kazika. Utwór wygrał notowanie Trójki. Niedługo potem został usunięty wraz z całą listą.

Piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” ukazała się 8 maja. Singiel zapowiada pierwszą od 12 lat solową płytę artysty, która wyjdzie w czerwcu. Z tekstu jasno wynika, że artysta odnosi się do zachowania Jarosława Kaczyńskiego z 10 kwietnia 2020 roku – 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wówczas prezes PiS odwiedził cmentarz na Powązkach, mimo że Polacy mieli zakaz odwiedzania mogił swoich bliskich.

Słuchaczom najwyraźniej się spodobał – dotarł do pierwszego miejsca notowania Trójki. Pisowscy cenzorzy mają jednak zupełnie inną wrażliwość artystyczną. Utwór, wraz z całą listą na szczycie której się znalazł, został szybko usunięty.

Co prawda notowanie przywrócono, gdy Internauci i słuchacze dali Trójce wyraźnie do zrozumienia, że to już za wiele. Włodarze rozgłośni próbowali się również tłumaczyć w pokrętny sposób, jednak nie przekonali opinii publicznej.

Teraz do afery odniósł się Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji, prezes partii KORWiN.

„‚Rząd’ wydał kretyński zakaz wchodzenia na cmentarze. Gdyby Kowalski przeskoczył płot, pomodlił się nad grobem i miał za to przykrości – byłby bohaterem. Gdy WCzc.Jarosław Kaczyński bezczelnie zrobił to oficjalnie – został potępiony, a song „Kazika” ntt. chyba obali rządy PiSu…” – napisał Konfederata.

Czy rzeczywiście protest song lidera Kultu ma aż taką siłę?