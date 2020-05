Janusz Korwin-Mikke OSTRO o PiS. „Rządzi nami kupa małp. Wybrałeś ich TY i twoi sąsiedzi IDIOCI!”

„Rządzi nami kupa małp, które zajęły sterówkę i kręcą wszystkimi pokrętłami i kołem sterowym” – pisze Janusz Korwin-Mikke w felietonie dla „Super Expressu”.

W swoim tekście sporządzonym dla „Super Expressu” Janusz Korwin-Mikke poddaje krytyce antywolnościowe restrykcje wprowadzone przez PiS. „PiSowi chodziło o to, by TERAZ (przed wyborami…) można się było pochwalić, że ‚rząd’ się starał, rządził – no, i mamy mało zachorowań. Bo naprawdę mamy mało” – wskazuje polityk.

Według Konfederaty to jednak wcale nie jest dobrze, że na początku zahamowano epidemię. Korwin-Mikke zauważa, że zatrzymano ją sztucznie, jedynie dzięki ograniczeniu kontaktów. Teraz, gdy restrykcje są zdejmowane to liczba zachorowań wzrośnie.

„I wtedy, gdy epidemia była niewielka, wyborów (nawet korespondencyjnych!) nie można było zrobić – a teraz (w czerwcu? – w lipcu? – w sierpniu?) gdy epidemia będzie większa, wybory zostaną zrobione” – dodaje w swoim tekście.

W recenzowaniu rządów PiS prezes partii KORWiN posługuje się zoologicznymi porównaniami. „Rządzi nami kupa małp, które zajęły sterówkę i kręcą wszystkimi pokrętłami i kołem sterowym” – czytamy w jego felietonie.

„Ale DLACZEGO ‚rząd’ wydawał te mniej lub bardziej idiotyczne rozporządzenia?”. ” Bo mamy d***krację – a wyborcy chcieli, by ‚rząd’ COŚ robił. No – to robił, robi i będzie robił” – prognozuje polityk.

Konfederata jest za tym, by poslowie lub senatorzy przechodzili badania psychiatryczne. Tylko najpierw ktoś powinien zbadać wyborców.

„Bo ktoś ich przecież wybrał? Głupich jest więcej niż mądrych – więc d***kracja to rządy idiotów. D***krację, ten głupi i obrzydliwy ustrój, trzeba zlikwidować! Drogi Wyborco! Głosowałeś – i w połowie przypadków kląłeś potem na siebie, że tak głosowałeś. Ale pomyśl o tym, że wskutek d***kracji nie tylko Ty możesz sobie pogłosować – ale i kupa Twoich sąsiadów-idiotów!” Pomyśl: czy nie byłoby lepiej, gdybyś nie miał prawa głosu – byle tylko nie miała go ta paka kretynów?” – kończy Korwin-Mikke.

Źródło: Super Express