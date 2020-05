„Kukiełka Chin”. Trump stawia ultimatum Światowej Organizacji Zdrowia i ostrzega

Prezydent Donald Trump ostrzegł WHO, że jeśli w ciągu 30 dni nie dokona znaczącej poprawy w swym działaniu, to Stany Zjednoczone całkowicie wycofają się z finansowania organizacji. Pomad miesiąc temu zostało ono zawieszone w związku z oskarżeniami formułowanymi przez Biały Dom, iż WHO ukrywała kluczowe informacje dotyczące pandemii koronawirusa i jest chińską marionetką.

W poniedziałek prezydent Trump wysłał list do Światowej Organizacji Zjednoczonej w trakcie jej odbywanego zdalnie Zgromadzenia Ogólnego – corocznej konferencji wszystkich państw członkowskich.

Wezwał w nim WHO do radykalnej zmiany swej postawy i poprawy swego działania w ciagu 30 dni. Inaczej Stany Zjednoczone całkowicie zaprzestaną finansowania organizacji. Ostrzega też, że USA wystąpią z niej. W czasie jednej z konferencji w Białym Domu prezydent nazwał WHO „chińską kukiełka”.

„Oczywistym jest, że powtarzające się błędy popełnione przez pana i pańską organizację w odpowiedzi na pandemię, były dla świata niezwykle kosztowne” – napisał w liście. „Jedynym wyjściem dla Światowej Organizacji Zdrowia jest wykazanie rzeczywistej niezależności od Chin”.

W liście opisano nieskładne, wprowadzające w błąd oświadczenia WHO w sprawie pandemii koronawirusa i jej podporządkowanie chińskiemu reżimowi komunistycznemu. Organizacja nadmiernie polegała na chińskich oświadczeniach, które doprowadziły do ​​„rażąco niedokładnych lub wprowadzających w błąd” informacji o rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Trump oskarżył też WHO o bezkrytyczne wychwalanie Chin za„ przejrzystość” i niewzywanie Pekinu do umożliwienia przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa.

Wcześniej tego dnia prezydent odrzucił zaproszenie do wygłoszenia przemówienia na wirtualnym spotkaniu organizowanym przez WHO. Zamiast tego polecił ministrowi ds. zdrowia i opieki zdrowotnej (HHS) Alexowi Azarowi, aby ten zdecydowanie wykazywał całkowicie nietrafna strategię WHO w walce z koronawirusem.

Stany Zjednoczone przekazują WHO od 400 milionów do 500 milionów dolarów rocznie. Chiny około 40 milionów dolarów.