Papież Franciszek zwrócił się do polskiej młodzieży. Wspomniał o dramacie młodego Karola Wojtyły [VIDEO]

Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, papież Franciszek zwrócił się ze specjalnym przesłaniem do młodzieży z Krakowa.

– W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. To dla mnie okazja, aby zwrócić się do Was, krakowskiej młodzieży, mając w pamięci to, jak bardzo Ojciec Święty Was kochał i wspominając moją wizytę w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży w roku 2016 – powiedział na wstępie Ojciec Święty.

Papież przypomniał, że Jan Paweł II okazywał wielkie zrozumienie ludziom młodym. – Także i wy dzisiaj możecie tego doświadczyć, poznając jego życie i nauczanie, dostępne dla wszystkich także dzięki Internetowi – powiedział Franciszek.

O samym Internecie papież wypowiadał się w wideo bardzo pozytywnie. Stwierdził, że młodzi ludzie mogą w nim odnaleźć „niezawodny punkt odniesienia w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań dla trudności i wyzwań, z jakimi rodziny muszą się mierzyć w dzisiejszych czasach”.

Ojciec Święty mówił też o dramatycznej przeszłości św. Jana Pawła II. Papież przypomniał, że życiowe trudności nie mogą być przeszkodą na drodze do świętości.

– Nie były nią również dla młodego Karola Wojtyły, który jako chłopiec musiał zmierzyć się z utratą matki, brata i ojca. Jako student doświadczył okrucieństwa nazizmu, który odebrał mu wielu przyjaciół. Po wojnie, jako ksiądz i biskup, musiał stawić czoła ateistycznemu komunizmowi – mówił Franciszek.