Powstała komisja ds. pedofilii w odpowiedzi na filmy Sekielskich. Pierwszy powołany raczej nie spodoba się lewicy

Państwowa komisja ds. pedofilii powstała jako odpowiedź na filmy Sekielskich (m.in. „Tylko nie mów nikomu”). Pierwszy powołany do niej członek może nie spodobać się lewicy. To Błażej Kmieciak z Ordo Iuris.

Choć państwowa komisja ds. pedofilii powstała w 2019 roku, jako odpowiedź na dyskusję po pierwszym filmie Sekielskich o pedofilii („Tylko nie mów nikomu”), to pierwszego członka powołano dopiero przy okazji tegorocznej premiery „Zabawy w chowanego”.

Zdaje się, że teraz w końcu komisja zacznie działać. Co więcej, pierwsze nazwisko jakie pojawia się w składzie napawa optymizmem. Jest to Błażej Kmieciak – doktor habilitowany nauk prawnych, ekspert konserwatywnej, katolickiej fundacji Ordo Iuris. Przypomnijmy, że jest to organizacja walcząca m.in. o prawa osób, które zostały pokrzywdzone przez dzisiejsze postępowe realia. Do Ordo Iuris należy np. żona Krzysztofa Bosaka – Karina Bosak.

Kmieciak w składzie daje nadzieję na rzetelną pracę komisji. Dzięki takiemu ekspertowi można dać temu ciału kredyt zaufania, wierząc, że nie będzie to tylko „młot na Kościół Katolicki”. Tego zapewne chciałaby polska lewica.

O powołaniu Kmieciaka poinformowało w poniedziałek Biuro Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. „Nigdy nie będzie zgody na krzywdzenie dzieci, a każdy, kto jest temu winny, niezależnie kim jest i jakie ma wpływy, musi ponieść surową karę. Ufam, że dzięki takim bezkompromisowym ekspertom, jak doktor habilitowany Błażej Kmieciak, każdy sprawca, któremu dotąd udawało się uniknąć sprawiedliwości, w końcu odpowie za swoje czyny” – oświadczył Pawlak.

