Sławomir Mentzen o fatalnej polityce gospodarczej rządu i filozofii Jarosława Kaczyńskiego

Dr Sławomir Mentzen, ekonomista i polityk Konfederacji udzielił wywiadu dla „Polska Times”. Rozmowa dotyczyła właśnie ekonomii i tego jak państwo przygotowuje się na kryzys.

„Rząd próbuje naprawiać problemy, które sam spowodował”

Mentzen wypowiedział się nt tarczy antykryzysowej, którą przygotował rząd Mateusza Morawieckiego. Polityk powiedział dlaczego – choć przecież jest wolnościowcem – jest za pomocą państwa dla przedsiębiorców.

– Cały ten proces należało przeprowadzić zupełnie inaczej. Oczywiście trzeba podkreślić, że pomoc jest potrzebna, ponieważ najpierw rząd zabronił przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Więc brak jakiejkolwiek pomocy byłby nie na miejscu. Rząd próbuje tu naprawiać problemy, które sam spowodował. Dla właścicieli firm najważniejsze jest, żeby ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej było jak najmniej – powiedział.

Poddał też pod wątpliwość czy nałożone przez państwo ograniczenia rzeczywiście były potrzebne. Zaznaczył jednak, że na ten temat opinię będzie można wydać dopiero za kilka miesięcy.

„Przez ostanie 5. lat sytuacja przedsiębiorców się pogorszyła”

Specjalista Konfederacji nie ma wątpliwości, że rząd PiS nie jest zbyt przyjazny przedsiębiorcom.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że przez ostatnie pięć lat sytuacja przedsiębiorców pogorszyła się znacznie. Podatki zostały bardziej skomplikowane i podwyższone, pozycja przedsiębiorcy w sporach z organami skarbowymi została osłabiona, prawo przedsiębiorców do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przed urzędnikami również zostało zmniejszone… – wymieniał po kolei Mentzen.

– Polski rząd lepiej traktuje bezrobotnych, niż przedsiębiorców. Zamiast pomagać obywatelom w prowadzeniu działalności, ułatwiać rozwijanie biznesu, już na starcie rzuca im kłody pod nogi – mówi Konfederata.

„Kaczyński wzoruje się na Sanacji”

Ekonomista zauważa, że rządy PiS nawiązują do rządów socjalistycznego obozu Józefa Piłsudskiego.

– Do tego dochodzi cała filozofia polityczna Jarosława Kaczyńskiego, który ewidentnie wzoruje się na sanacji. Jego zdaniem najważniejsza jest silna władza państwowa, centralna. On uważa, że w gospodarce – i to nie tylko w sektorach strategicznych – powinny dominować wielkie państwowe spółki. Według Kaczyńskiego władza, pieniądze i wpływ na gospodarkę powinny być skoncentrowane w rękach urzędników i polityków, a nie przedsiębiorców. Wszelkie szykany, czy odbieranie przedsiębiorcom podstawowych praw są absolutnie zgodne z filozofią Jarosława Kaczyńskiego – tłumaczy Mentzen.

Swoje poglądy na temat tego jak powinien wyglądać system podatkowy w Polsce, Mentzen w skondensowanej formie zawarł w swoim #hot16challange2: