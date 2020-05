Tarcza finansowa. Tysiące przedsiębiorców bez rekompensaty przez błąd w systemie

Tysiące przedsiębiorców nie dostało rekompensaty od Polskiego Funduszu Rozwoju za uniemożliwienie prowadzenia działalności podczas „zamknięcia” kraju przez pandemię koronawirusa. Wszystkiemu winien błąd w systemie komputerowym.

Niezależnie od tarczy antykryzysowej, w kwietniu PFR ogłosił swoją tarczę finansową skierowaną do przedsiębiorców. O łącznej wartości 100 mld zł. Do mikro i dużych firm miało popłynąć 25 mld zł, a do małych i średnich przedsiębiorstw 50 mld zł.

Choć część przedsiębiorców kryteria spełnili, decyzja była odmowna. Wszystkiemu winien jest system komputerowy PFR.

– System nie radzi sobie z sytuacjami zmian w przedsiębiorstwie. Nie rozumie tego, że ktoś mógł być podatnikiem VAT, ale przestał nim być i dlatego wniosek o subwencję automatycznie odrzuca – tłumaczy Oskar Możdżynia, prawnik z portalu „Masz Prawo”.

„Powodem decyzji o odmowie wypłaty jest niezgodność pomiędzy wybranymi danymi, które we wniosku oświadczył Przedsiębiorca, a danymi uzyskanymi przez PFR z rejestrów ZUS i MF” – uzasadnienie o takiej treści otrzymują przedsiębiorcy.

Wnioski od nowa

Zdaniem „Gazety Wyborczej”, problem dotyczy tysięcy przedsiębiorstw. Cytuje jednego z nich: – Dostałem odmowę wypłaty subwencji, bo jak podano w uzasadnieniu nie spełniam warunków ustawy o VAT. Tyle, że je vatowcem nie jestem! Nie wiem, więc skąd ta odmowa i skąd takie uzasadnienie – tłumaczy pan Jan z Łodzi.

PFR zapewnia, że sytuację monitoruje na bieżąco i uruchamia procedurę reklamacyjną. Jeśli ktoś jest pewien, że pomimo decyzji odmownej, spełnia konieczne warunki, może się odwołać. Musi ponownie wypełnić dokumenty i zanieść je do swojego banku.

Maciej Buczkowski z biura prasowego PFR poinformował także, że zasygnalizowane w systemie błędy zostały w ostatnich dniach usunięte. Przedsiębiorcy mogą nowo wypełniać wnioski.

Dotychczas w ramach tarczy finansowej 145 tys. firmom w ramach rekompensaty wypłacono 30 mld zł.

