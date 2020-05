Terminy rekrutacji do szkół średnich. Minister edukacji podał daty

Od 15 czerwca do 10 lipca absolwenci podstawówek będą mogli składać dokumenty do szkół średnich – poinformował we wtorek minister edukacji Dariusz Piontkowski. Kolejny termin to 31 lipca-4 sierpnia. Ostateczne listy przyjętych do szkół ogłoszone zostaną 19 sierpnia.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w resorcie edukacji minister Dariusz Piontkowski przypomniał harmonogram egzaminów, a także podał terminy rekrutacji do szkół średnich.

Przyznał, że po konsultacjach harmonogram ten nieco się zmienił w stosunku do pierwotnego planu.

Piontkowski poinformował, że zdawać dokumenty do szkół będzie można od 15 czerwca do 10 lipca i będzie to można robić w wersji elektronicznej. Wtedy trzeba będzie dosłać kopię świadectwa.

Szkoły, które wymagają umiejętności praktycznych, będą mogły je sprawdzić między 23 czerwca a 7 lipca.

Druga tura składania dokumentów w trakcie postępowania rekrutacyjnego – dodał szef MEN – rozpocznie się 31 lipca i skończy 4 sierpnia.

„Wtedy należy złożyć kopię, także wersję elektroniczną, zaświadczenia o egzaminie. W tych kilku dniach uczeń, mając już świadomość jakie miał świadectwo, ile punktów otrzymał na egzaminie, może również zmienić swoją decyzję jeśli chodzi o szkoły, które chciałby wybrać w postępowaniu rekrutacyjnym” – powiedział Piontkowski.

„Przewidujemy, że 12 sierpnia zostaną podane listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemii będą mogły być zawieszone na stronie internetowej szkoły” – poinformował.

Jak przekazał Piontkowski, zakwalifikowani uczniowie będą musieli dostarczyć oryginały świadectw i wyników egzaminów. 19 sierpnia szkoły ogłoszą listę osób przyjętych.

Następnych kilka dni, mówił minister, zostanie przeznaczonych na odwoływanie się do komisji rekrutacyjnych i przyjmowanie uczniów tam, gdzie będą wolne miejsca.

