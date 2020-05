W sercu Londynu postanie gigantyczny meczet. Tam gdzie jest ulubiona „imprezownia” homoseksualistów

Jeden z budynków stojących na najsłynniejszym placu Londynu – Picadilly Circus, zostanie w części przerobiony na wielki meczet. Jednorazowo pomieścić ma nawet 1000 modlących się.

Na meczet ma być przeznaczone kilka pięter i piwnice budynku Trocadero, który stoi w samym centrum Londynu na słynnym placu. Jego właścicielem jest imigrant z muzułmańskiej Malezji – Asif Aziz.

Do Rady Miejskiej Westminster wpłynął wniosek, by przeznaczyć cześć budynku na ogromny meczet. Przewiduje się, że miałoby się w nim naraz zmieścić ponad tysiąc modlących się. Przekształceniem budynku miałaby się zająć fundacja Aziza.

Teraz do Rady zaczynają napływać też protesty okolicznych mieszkańców. Wskazuje się, że w okolicy jest już kilka lokalnych meczetów, a muzułmanie stanowią zaledwie 5 procent populacji Westminsteru. Składający protesty twierdzą też, że w piątkowe wieczory cały plac zablokują wierni ściągający na modły, podczas gdy to jedno z najbardziej rozrywkowych miejsc Londynu.

Całej sprawie pikanterii dodaje to, że plac Picadilly Circus i cala okolica to ulubione miejsce londyńskich homoseksualistów. Tam mają swoje bary, kluby, dyskoteki i inne przybytki. Cała „ich” dzielnica – Soho znajduje się tuż obok. To jedna wielka „imprezownia”. Otwarcie tuz obok świątyni muzułmańskiej niewątpliwie spowoduje wielkie konflikty.

W rządzonym przez lewaków Londynie, którego burmistrzem jest muzułmanin Rada Westminster znajduje się pod wielka presją. Z jednej strony właśnie muzułmanie, z drugiej wesolutcy homoseksualiści.