Alkohol i paliwo mają pomóc w walce z pandemią

Centralne Biuro Śledcze Policji przekazało niemal 15 tys. litrów paliwa i 5,5 tys. alkoholu na walkę z pandemią koronawirusa. Towar został zabezpieczony podczas prowadzonych śledztw dotyczących rozbicia zorganizowanych grup przestępczych. Trafi do instytucji, które są na pierwszej linii frontu walki z SARS-CoV-2.

To już kolejny przypadek przekazania zabezpieczonego w toku śledztw spirytusu. W kwietniu policjanci z łódzkiego CBŚP wystąpili do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia, by przekazać alkohol na cele dezynfekcyjne.

Chodziło m.in. o 2800 litrów spirytusu zabezpieczonego jako materiał dowodowy po rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się obrotem wyrobami tytoniowymi i alkoholem bez polskich znaków akcyzy. Ostatecznie, na mocy sądowego postanowienia, do szpitali na terenie woj. łódzkiego trafiło 1300 litrów spirytusu.

Kolejne takie postanowienie zostało wydane w maju, ze względu na etap prowadzonych czynności. Przy współpracy z łódzką KAS, do instytucji walczących z pandemią przekazano 1500 litrów alkoholu. Wśród odbiorców znalazły się m.in. domy pomocy społecznej i szpitale w woj. łódzkim – w tym Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Spirytus trafił też do Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

Podobna akcja odbyła się także z inicjatywy radomskich policjantów z CBŚP. Wystąpili do Sądu Okręgowego w Radomiu z wnioskiem o zgodę na przekazanie zabezpieczonego spirytusu. Alkohol również zabezpieczono w toku działań policji, jako nielegalny towar bez polskich znaków akcyzy. Decyzją radomskiego sądu do różnych instytucji trafiły 4 tys. litrów alkoholu – m.in. do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Z kolei policjanci z Lublina w grudniu 2019 roku zabezpieczyli paliwo, które teraz przekazują wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Zamościu. Towar został przejęty w woj. kujawsko-pomorskim podczas likwidacji fabryki papierosów i krajalni tytoniu. W sumie policja przechwyciła paliwo w 18 pojemnikach typu „mauser” o pojemności 1000 litrów każdy.

Prokurator nadzorujący sprawę postanowił, że paliwo zostanie przekazane szpitalom: SPZOZ Krasnystaw, SPZOZ Hrubieszów, SPZOZ Tomaszów Lubelski, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chełm, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II Zamość. W sumie placówki dostaną blisko 15 tysięcy litrów oleju napędowego.

Źródła: CBŚP/Twitter