Australijska Liga Futbolu wzywa zawodników do abstynencji seksualnej. Za niesubordynacje wysokie kary

Australijska Liga Futbolu poprosiła swoich graczy o ograniczenie liczby partnerów seksualnych. Liga ma nadzieję na szybkie wznowienie rozgrywek, ale obawia się, że dodatkowe seksualne przygody mogą być powodem nieprzewidzianych zarażeń Covid 19.

Tutaj nie chodzi tylko o prośbę. Jest i groźba sankcji. Zwłaszcza, jeśli piłkarz na takich kontaktach będzie przyłapany. Australijska Liga Futbolowa (AFL) rozegrała przed wybuchem pandemii tylko jedną kolejkę.

Seks lub piłka, to dość zabawna alternatywa w czasach zarazy. Związek podchodzi jednak do sprawy poważnie. Gracze nieprzestrzegający tych ograniczeń mogą zostać ukarani. Zainteresowane strony odnoszą się do tych ograniczeń dość krytycznie. Zwłaszcza… kawalerowie.

Żonaci raczej się do rozterek nie przyznają. Niektórzy uważają nawet, że to ich szansa wejścia do pierwszego składu.

Futbol australijski to połączenie piłki i rugby. Zarazem najpopularniejszy sport w Australii. Finał mistrzostw rozgrywany jest na ogół przed 100 000 widownią. AFL zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby widzów na świecie, po lidze futbolu amerykańskiego – NFL i piłkarskiej Bundeslidze.