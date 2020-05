Bosak chce zakończenia sporu o wybory. „Trzeba skupić się na ważniejszych sprawach i bronić przedsiębiorców” [VIDEO]

Krzysztof Bosak zwrócił się z apelem do Senatu oraz PiS-u o zakończenie sporu w kwestii wyborów i zajęcie się tym, co najistotniejsze. Wymienił tutaj przywrócenie normalnego życia na płaszczyźnie biznesowej. Stanął w obronie przedsiębiorców oraz skrytykował chaos związany z obostrzeniami.

Kandydat Konfederacji chce, żeby rząd i centrolewicowa opozycja dogadały się ws. organizacji wyborów. – Kampanii wyborczej nie ma, ale są kandydaci, są sztaby, są sympatycy, są wyborcy, jest debata publiczna. Więc robimy swoją robotę i apelujemy jeszcze raz do Senatu, żeby nie wstrzymywał przepisów, a do PiS-u, żeby pomógł posprzątać ten bałagan, który sam narobił – stwierdził.

Bosak zwrócił uwagę na niesprawiedliwe traktowanie przedsiębiorców przez rząd. – Chcielibyśmy skupić się na ważniejszych sprawach, takich jak obrona między innymi polskich przedsiębiorców, którzy rozgoryczeni protestują gdzieś na ulicach. Niepotrzebnie na ulicach są pacyfikowani przez policję – zauważył.

– Obecny zakaz zgromadzeń – z coraz bardziej lichym, z coraz bardziej wątłym uzasadnieniem bezpieczeństwa i zdrowia – nie ma podstaw konstytucyjnych. Od momentu kiedy PiS nie zdecydował się wprowadzić stanu nadzwyczajnego całe to uzasadnienie, że można ograniczyć do zera możliwość zgromadzeń, na podstawie ministerialnych rozporządzeń, nie ma uzasadnienia. Dlatego chciałbym też zaapelować do władz, żeby nie nadużywały siły w stosunku do rozgoryczonych obywateli – argumentował.

Polityk zwrócił uwagę na brak konsekwencji ze strony władzy. – Wszystkie ograniczenia trzeba uchylić. Nie ma żadnych podstaw, żeby jedne zostawiać, a inne uchylać. Ogromny chaos w tej kwestii panuje i ludzie czują się niesprawiedliwie traktowani. I trudno im się dziwić – mówił.

Bosak chce, żeby Polacy mogli wrócić do prowadzenia swoich interesów i ratować to, co im zostało. – Jak najszybciej należy przywrócić wszystkim ludziom możliwość normalnego zarobkowania – powiedział.