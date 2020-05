Kazik idzie za ciosem. Pokazał kolejny utwór [VIDEO]

Po sukcesie singla „Twój ból jest lepszy niż mój” do sieci trafił kolejny utwór z nadchodzącej płyty. Tym razem dotyczy internetowych hejterów.

Kazik Staszewski stał się najpopularniejszym piosenkarzem ostatniego tygodnia. Powodem była burza wokół jego utworu „Twój ból jest lepszy niż mój”.

Piosenka nawiązywała do wydarzeń z 10 kwietnia. Wówczas to ignorując wprowadzone obostrzenia i zakazy prezes PiS ze swoją świtą udali się na zamknięty cmentarz odwiedzić grób matki szefa partii.

Po tym, gdy piosenka wygrała Listę Przebojów Trójki, a władze rozgłośni ocenzurowały wyniki, dziennikarze rozpoczęli protest. Wielu opuściło państwowe radio na znak protestu.

Sam Kazik zwrócił się do państwowego radia z żądaniem usunięcia go z Listy Przebojów. Nie chciał, by jego piosenka była grana w rządowej stacji.

Natomiast w odpowiedzi na atakujących go zwolenników PiS odpowiedział… kolejną piosenką. Kawałek nosi tytuł „Powiedzcie, że kochacie nas” i dziś trafił do sieci.

POWIEDZCIE, ŻE KOCHACIE NAS Opublikowany przez Wojtka Jabłońskiego Środa, 20 maja 2020

Kazik w prześmiewczy sposób mówi w nim o desperackiej potrzebie zyskania aprobaty. W odpowiedzi otrzymuje jednak same negatywne komentarze, żarty ze swojego wyglądu, czy jakości tekstów.

Śpiewającym artystom towarzyszą wyskakujące komentarze i emotikony z Facebooka. Przy okazji muzyk ujawnił datę premiery nowego albumu „Zaraza” i listę piosenek.

Album ukaże się 5 czerwca. Zawiera piętnaście piosenek, w tym „Twój ból jest lepszy niż mój” i „Powiedzcie, że kochacie nas”.

Źródło: SpidersWeb.pl