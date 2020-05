Leszek Miller nie chce, żeby Polacy wybierali prezydenta. „Powinno się zerwać z tą fikcją. Tego się nie da wyplenić”

Były premier a obecny europoseł, Leszek Miller, był gościem w Radiu Plus. Polityk wypowiadał się na temat nadchodzących wyborów prezydenckich.

Leszek Miller zdradził na antenie radia na kogo zagłosuje w nadchodzących wyborach. Dużych zaskoczeń nie ma. Mówił też co sądzi o wyborach prezydenckich w Polsce w ogóle.

„Zagłosuję na Biedronia. Dlaczego miałbym na niego nie głosować?”

– Już wcześniej mówiłem, że będę głosował na Roberta Biedronia. Chociażby dlatego że jest jedynym kandydatem wśród pozostałych, który ma jasno lewicowy program. To dlaczego mam na niego nie głosować? Ludzie, którzy organizują tę kampanię i przywódcy formacji uznali, że nie ma potrzeby zmieniać kandydata i sprawa jest zamknięta. Ja nie słyszałem żadnych dyskusji wśród moich koleżanek i kolegów, która szłaby w kierunku zastanawia się, czy Roberta Biedronia trzeba skłaniać do rezygnacji – mówił w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus europoseł Leszek Miller.

Leszek Miller nie chce żeby Polacy wybierali prezydenta

Choć Miller wie już na kogo zagłosuje, to wolałby, żeby wybory nie odbyły się wcale. Przynajmniej nie w takiej formie jak obecnie. Były premier twierdzi, że prezydenta powinno wybierać Zgromadzenie Narodowe.

– Powinno się zerwać z tą fikcją i ponieważ w każdych kampaniach prezydenckich kandydaci na prezydentów mówią o kompetencjach, których nie mają i tego się prawdopodobnie nie da wyplenić, to najlepiej byłoby, żeby w Polsce prezydenci byli wybierani przez Zgromadzenie Narodowe – mówił w Radiu Plus.

Źródło: Radio Plus