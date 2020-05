LGBT przeczołgało szefa centrali związkowej CGT

Walka z homofobią stała się nowym priorytetem szefa lewicowej francuskiej centrali związkowej CGT. Ostatnio CGT było oskarżane o to, że ich „robociarskie” poczucie humoru otarło się o akty homofobii. Dlatego szef związku udał się do Canossy.

Philippe Martinez, szef CGT, udzielił wywiadu gejowskiemu magazynowi „Tetu”, w którym „złożył samokrytykę” i „odciął się” od wszelkich aktów tzw. homofobii. Dodał, że będzie „robił więcej”, aby zwalczać to zjawisko, a nawet „szczepić” działaczy związkowych.

Philippe Martinez dość późno włączył walkę z homofobią do arsenału działań związku zawodowego. To jednak „znak czasów”, bo potężne we Francji związki zawodowe dają się postawić pod ścianą przez lobby LGTB, które okazuje się jeszcze… potężniejsze.

Martinez do 2002 roku był członkiem Partii Komunistycznej, od 2008 szefem ZZ Metalurgów, od 2015 jest sekretarzem generalnym CGT. Dwa lata temu głośno optował za przyjmowaniem do Francji wszystkich migrantów. To było jeszcze zrozumiałe, bo szeregi CGT ostatnio się kurczyły. Teraz zrobił się dodatkowo zwolennikiem ideologii LGTB.

Martinez dał się „przeczołgać” przez to lobby po dwóch incydentach uznanych za „homofobiczne”. CGT Info’Com opublikowała karykaturę w mediach społecznościowych, na której przedstawiono szefów konkurencyjnych syndykatów – CFDT Laurenta Bergera i Medefu – Geoffroya Rouxa de Bézieuxa jako „Sado i Maso”. Karykaturę szybko wyłapało i skrytykowało kilku stowarzyszeń LGBT.

Przypomniano też, że w grudniu 2019 r. strajkujący członkowie CGT-RATP (transportu publicznego) odwoływali się do „homofobicznych stereotypów”. W wywiadzie dla „Tetu” Philippe Martinez uznał te incydenty za „niedopuszczalne”.

Szef CGT z dumą zapewnił magazyn, że co roku bierze udział w paradzie gejowskiej, a w samym CGT istnieje od prawie 20 lat „kolektyw LGTB”. Martinez obiecał też, że związek zawodowy poprosi „o przyspieszone szkolenia” w „celu zwalczania homofobii i dyskryminacji” we wszystkich oddziałach CGT.

🇫🇷 Dans un entretien avec le magazine Têtu, le patron de la CGT revient sur l'homophobie de grévistes de la CGT-RATP et celle des visuels diffusés par le syndicat Info'com-CGT https://t.co/UulRuWoY9l — Gilles Klein (@GillesKLEIN) May 19, 2020

Źródło: Valeurs Actuelles