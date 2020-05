Taśma z agentem CBA. Chce się zemścić na przełożonych?

W sieci pojawiło się nagranie sfrustrowanego agenta CBA. To on ma posiadać wiedzę o prowokacji wymierzonej w Sąd Najwyższy.

Portal Służby Specjalne opublikował nagranie i materiał dot. Jerzego W. ps. „Jerry”. W brał udział w prowokacjach Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku.

Chodzi o operacje „Charlie 1” i „Charlie 2”. Ich celem byli wrocławscy architekci, którzy po latach, w 2017 roku zostali uniewinnieni przez Wrocławski Sąd Apelacyjny.

Sąd uznał, że architekci Dariusz D. i Mariusz K. padli ofiarą nielegalnej prowokacji CBA. Na nagraniu W. żali się funkcjonariuszce CBA, że służba wpędziła go w kłopoty finansowe i zostawiła na lodzie.

Rozmowa została nagrana latem 2016 roku. Było to po tym, jak W. spotykał się z najważniejszymi funkcjonariuszami Biura i jego zwierzchnikami.

Według portalu „Służby Specjalne” inne spotkania W. również były rejestrowane.

Natomiast co bardziej niepokojące, to to, że na skutek działań CBA W. stracił sporo pieniędzy (płacił z własnych pieniędzy) i teraz może sam zacząć sypać. Lub w magiczny sposób pojawią się kolejne nagrania.

W. zna również kulisy prowokacji CBA przeciwko sędziom Sądu Najwyższego w ramach słynnej w mediach operacji „Yeti”.

Źródło: Służby Specjalne