W grudniu Rafał Trzaskowski zapowiadał kolejny etap wojny z kierowcami. Teraz wchodzi on w życie. Właśnie rozpoczęło się zwężanie jednej z głównych arterii w centrum Warszawy. „Inwestycja” pochłonie niemal 19 mln zł.

Rafał Trzaskowski wprowadza w życie plany, do których przymierzano się jeszcze za czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Chodzi o zwężenie al. Jana Pawła II przy rondzie Czterdziestolatka w stronę ronda ONZ. Wszystko po to, by powstało więcej przejść naziemnych i było bardziej zielono. Z pięciu pasów jezdni w obu kierunkach mają zostać tylko po trzy.

Sprawę skomentował na Twitterze Łukasz Warzecha. „Z czysto ideologicznych powodów Warszawa zaczęła zwężanie Al. JP II przy Centralnym, gdzie ruch na chodnikach jest śladowy. Koszt – blisko 19 mln zł. Korki pewne. Samochodofobiczne szaleństwo, i to w czasie, gdy własne auto jest najbezpieczniejsze” – ocenił publicysta.

Będzie bardziej zielono

„Rozpoczynające się dziś prace to kompleksowa przebudowa z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów. Wyremontujemy nawierzchnię jezdni, przebudujemy i poszerzymy chodniki oraz wprowadzimy dużo nowej zieleni, której w mieście nigdy dość. Nowe będą również zatoki postojowe” – czytamy na stronie urzędu miejskiego.

Ma być też bardziej „nowocześnie”. „Zgodnie z miejskimi dokumentami strategicznymi i w zgodzie z aktualnymi trendami, panującymi w urbanistyce, okolica będzie bardziej przyjazna i dostępna dla różnych grup mieszkańców oraz bardziej estetyczna. Jednym z głównych założeń jest likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę naziemnych przejść dla pieszych na rondzie Czterdziestolatka” – dodano.

Zamiast szerszej jezdni ma powstać „wygodna infrastruktura rowerowa na przedłużeniu istniejącej trasy, która urywa się obecnie przy rondzie ONZ”. Ponadto priorytetem stołecznego ratusza jest też zieleń miejska. Oprócz rosnących obecnie 42 drzew, ma być zasadzone drugie tyle.

„Szpalery drzew zostaną posadzone wzdłuż niemal całego odcinka objętego inwestycją. Oprócz tego pojawi się ponad 5 tysięcy nowych krzewów, żywopłotów oraz bylin. Zasianych zostanie także blisko 1 300 m kw. nowych trawników. Zieleń umili warszawiakom codzienne podróże, ale też da możliwość odpoczynku. Po wschodniej stronie alei przy skrzyżowaniu z ul. Złotą powstanie skwer. W tym oraz innych miejscach łącznie ustawionych zostanie 35 nowych ławek” – czytamy.

Stojąc w korkach będzie można przynajmniej podziwiać „nowoczesną” i „zieloną” okolicę.

