Wicepremier Gliński mówi kiedy odbędą się wybory. „To najbardziej prawdopodobna data”

Wicepremier Piotr Gliński był gościem w RMF FM. Polityk z obozu władzy mówił m.in. o najprawdopodobniejszej dacie wyborów.

Zamieszanie ws. wyborów prezydenckich było wiodącym tematem ostatnich miesięcy. Data elekcji nie była pewna do ostatniego momentu i ostatecznie wybory nie odbyły się – pierwszy raz po 1989 roku. Na dodatek spore wątpliwości budziły takie kwestie jak: przekazywanie danych do Poczty Polskiej, sposób przeprowadzenia wyborów, druk kart.

Wybory przełożono, ale wciąż nie wiadomo na kiedy. Część opozycji chciałaby, aby odbyły się one w lipcu. Obóz rządowy naciska jednak na to, by Polacy poszli do urn jeszcze w czerwcu. Przemawiać ma za tym fakt, że w lipcu kończy się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy.

Na temat wyborów i prawdopodobnego terminu wypowiedział się w RMF FM wicepremier Piotr Gliński.

– Wybory odbędą się w czerwcu. 28 czerwca to najbardziej prawdopodobna data – stwierdził polityk.

Czy to ostateczna data? Takich zapewnień przed 10. maja usłyszeliśmy sporo, a ostatecznie żadnych wyborów nie było. Lepiej więc poczekać na stosowną ustawę.

Źródło: RMF FM