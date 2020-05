Wicepremier Jadwiga Emilewicz ostrzega: zamrozimy gospodarkę ponownie

Wicepremier z Porozumienia, Jadwiga Emilewicz, była gościem w Radiu Zet. Polityk ostrzegła, że rząd jest gotowy ponownie zamrozić gospodarkę jeśli liczba zakażeń koronawirusem wzrośnie.

– Kiedy liczba zachorowań wzrośnie gwałtownie, jesteśmy gotowi do tego, żeby znów zaciągać hamulec ręczny – powiedziała w audycji „Gość Radia Zet” szefowa resortu rozwoju i wicepremier Jadwiga Emilewicz.

– Odmrażamy gospodarkę, patrzymy co dzieje się z liczbą nowych zakażeń i jeżeli ich liczba wzrośnie nadmiernie, to nie będziemy się wahać i wrócimy do stanu sprzed. I komunikujemy to w uczciwy sposób – ostrzegła polityk.

Co ciekawe liczba zakażeń rzeczywiście rośnie, a Polska jest na kurczącej się liście państw, które wciąż nie poradziły sobie z epidemią. Na szczęście jednak słowa Emilewicz pozostają czczymi groźbami.

Trzeba jednak zauważyć, że rząd zdecydował się na powolne zdejmowanie obostrzeń w momencie, w którym epidemia zbliżała się do szczytu, a nie wygasała.

Dla obserwatorów może to świadczyć o tym, że przynajmniej część z obostrzeń już od samego początku nie miała sensu. Tak radykalne zamrożenie gospodarki, na jakie zdecydował się PiS, prowokowało kryzys. Wielu ekspertów twierdzi, że ten rzeczywiście nadejdzie i boleśnie odczujemy go w najbliższym czasie.

Źródło: Radio Zet