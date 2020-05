2 miliardy nie poszły na marne. SZOKUJĄCE zarobki Magdaleny Ogórek w TVP

Magdalena Ogórek, jedna z twarzy Telewizji Publicznej pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, ma zarabiać około 600 tysięcy złotych rocznie. Informacje tę przekazał wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Sama zainteresowała nie odniosła się do tych doniesień.

Dobrze mieć przeświadczenie, że dodatkowe 2 miliardy złotych rocznie dla publicznej telewizji nie poszły na marne. Zostały one w znacznym stopniu przekazane na opłacenie niezależnych i rzetelnych dziennikarzy, którzy na co dzień tak uczciwie relacjonują sytuację w kraju.

Komisja w sprawie radiowej Trójki

W czwartek w Senacie odbyło się specjalne posiedzenie senackiej komisji kultury na temat sytuacji w programie trzecim polskiego radia. Chodzi oczywiście o znikającą listę przebojów z piosenką Kazika, w której krytykował on „naczelnika państwa” Jarosława Kaczyńskiego.

Przypomnijmy, że jeszcze w piątek dostępna była lista przebojów, którą wygrywał Kazik, ale już w sobotę zestawienie zniknęło ze strony internetowej rozgłośni. Wersje wydarzeń zmieniały się jak w kalejdoskopie, a ostatecznie wobec krytyki cenzury piosenka została przywrócona na listę przebojów.

Jednak w czasie afery doszło do serii odejść z radiowej Trójki. Rozgłośnie opuścili dziennikarze związani z nią nawet od ponad 30 lat. Byli wśród nich m.in. Marek Niedźwiedzki, Piotr Stelmach, Hirek Wrona, Marcin Kydryński i Agnieszka Szydłowska.

Zarobki Magdaleny Ogórek

W czasie posiedzenia komisji wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz poruszył temat dziennikarzy, którzy pracują w TVP i są tam bardzo dobrze opłacani, a dodatkowo mają swoje audycje w Polskim Radiu. Jednym z przykładów takich dziennikarzy jest była kandydatka SLD na Prezydenta Magdalena Ogórek.

– Ilekroć w poprzednim okresie minionym przychodziłem do radia, a także do telewizji, to ja nie wiedziałem jakie poglądy ma dziennikarz, który ze mną rozmawia. I uważam, że jest to bardzo ważna wartość. A teraz? – zaczął swą wypowiedź Borusewicz.

– Oczywiście zaczęło się od Jedynki komentatorzy i osoby, które prowadzą wywiady – to pani Ogórek, pani Hejke, pan Rachoń – ludzie pracujący w telewizji. Ja nie wiem czy pani Ogórek nie wystarczy te 600 tysięcy rocznie, które na podstawie umowy zlecenie otrzymuje z telewizji? Czy jeszcze trzeba jej dodać? – pytał sarkastycznie wiceminister Senatu.