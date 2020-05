Afera pedofilska w filmie Latkowskiego „Nic się nie stało”. Radosław Majdan jeszcze w czasie programu na żywo wysłał SMS reżyserowi [VIDEO]

TVP wyświetliło film Sylwestra Latkowskiego, „Nic się nie stało”, który miał traktować o pedofilii wśród celebrytów. W samym filmie żadnej bomby nie było, jednak po premierze w jednej z wypowiedzi odpalił ją sam reżyser.

Majdan, Szyc i Wojewódzki byli świadkami wykorzystywania dziewcząt?

– Borys [Szyc], może czas nie tłumaczyć się, tak jak mi się tłumaczyłeś, że byłeś pijany wtedy, że ćpałeś, że mało pamiętasz. Chcę żebyś po prostu powiedział opinii publicznej czego byłeś świadkiem i co robiłeś, a czego nie robiłeś – taki apel do popularnego aktora Latkowski wystosował po premierze.

– Mam tą samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn i pań które tam mignęły – dodał Latkowski.

Z wypowiedzi reżysera wynika, że celebryci mogli być świadkami zdarzeń, które mogą mieć związek z pedofilią wśród gwiazd. Może chodzić o dowody w sprawie stręczycieli, działających w klubie „Zatoka Sztuki” w Sopocie – na tym bowiem głównie skupiał się film.

Radosław Majdan straszy sądem. „Każda forma przemocy seksualnej, a szczególnie pedofilii budzi moja odrazę”

Radosław Majdan dodał długie oświadczenie w swoich mediach społecznościowych. Sportowiec i celebryta twierdzi, że wiadomości do Latkowskiego słał już w czasie trwania programu na żywo.

„Jeszcze podczas trwania programu na żywo, zdobywając numer pana Latkowskiego wysłałem mu SMS z prośbą o sprostowanie jego wypowiedzi, angażującej mnie w tę sprawę” – poinformował na swoim Instagramie Radosław Majdan.

„Reaguje tak stanowczo i zdecydowanie, gdyż każda forma przemocy seksualnej, a szczególnie pedofilii budzi moja odrazę i nigdy nie mógłbym czegoś takiego akceptować” – twierdzi.

Majdan pisze, że „spokój jego żony został naruszony” i dlatego „domaga się szybkiego sprostowania”. Poniżej wiadomość, którą wysłał do reżysera filmu:

