Kryzys uderza w koncerny. Renault zamknie cztery zakłady

Tylko w jednym dniu, brytyjski koncern Rolls-Royce produkujący m.in. silniki lotnicze ogłosił, że zamierza zwolnić co najmniej 9 tys. z 52 tys. pracowników i podobny plan ogłosiła francuska firma Renault.

Kryzys w branży wywołany pandemią koronawirusa okazuje się większy, niż przewidywano. Dotacje państwowe nie załatają strat i Renault ogłasza, że zamyka cztery zakłady. Ofiarą panu oszczędnościowego padają fabryki w Choisy-le-Roi, w Dieppe i odlewnia Bretanii.

Podobny los czeka zakłady we Flins. We Flins montuje się elektryczny samochód miejski Zoe i Nissana Micrę. 28 maja plan restrukturyzacji trafi do konsultacji ze związkami zawodowymi.

Odlewnia w Bretanii wchodzi do planu średniookresowego projektu zamknięcia i na razie należy się spodziewać tylko zwolnień. Pozostałe trzy zakłady mają ulec restrukturyzacji.

Produkcja aut elektrycznych we Flins będzie wygaszana nawet przez kilka lat. Zostanie przeniesiona do Douai (Nord). Nieznana jest przyszłość zakładów w Dieppe. Produkcja niewielkiej fabryki w Choisy-le-Roi (263 pracowników) też ma zostać przeniesiona.

Na razie decyzji nie chce komentować ani Renault, ani rząd. Jeszcze w lutym dyrektor finansowy Renault Clotilde Delbos wspomniała o planie oszczędności strukturalnych na lata 2020–2022, które miały przynieść co najmniej 2 miliardy euro w ciągu trzech lat.

Po załamaniu sprzedaży w czasie pandemii, plany te będą zapewne sfinalizowane. Rząd francuski to największy udziałowiec Renault i ma 15% jej kapitału. Zagwarantował koncernowi na razie pożyczkę bankową w wysokości około 5 miliardów euro.

Zostaje reakcja związkowców. „W czasach kiedy mamy reindustrializować kraj, jest to nie do pomyślenia!” – stwierdził już szef CGT Philippe Martinez. Decyzję krytykuje też Partia Republikanie.

Te cztery fabryki zatrudniają ponad 3600 pracowników. Zakłady we Flins-sur-Seine (Yvelines) w 2019 r. zmontowała 160 000 pojazdów i zatrudnia obecnie 2600 pracowników. Do ubiegłego produkowano tu również starą wersję Renault Clio. Została obecnie w całości przeniesiona do Turcji.

Renault could close Alpine factory and axe models, reports suggest | Autocar https://t.co/YqRHHPZdEd — mark p bridges (@supercarrambler) May 20, 2020

Źródło: Le Figaro