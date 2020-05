Pedofilia. Jak to się robi w Ameryce. Polscy celebryci jak „klienci” pedofila Epsteina

Sylwester Latkowski w swoim filmie „Nic się nie stało” ujawnił jak działała w Sopocie pedofilska siatka. Schemat jest taki sam jak w przypadku słynnego amerykańskiego pedofila Epsteina, który możnym i wpływowym „organizował „towarzystwo” młodziutkich dziewcząt.

Jak wynika z filmu Latkowskiego Krystian K. był rajfurem, który gościom sopockich lokali, razem z ich właścicielem organizował przyjęcia, na których stręczył im otumanione, zastraszone młode dziewczęta. Z ich „usług” korzystała tzw warszawka – celebryci, aktorzy, dziennikarze, prezesi firm etc.

Dokładnie to samo, tyle, że na większą skalę i z większym rozmachem robił najsłynniejszy amerykański pedofil Epstein. Jego klientami było bowiem najbogatsi i najbardziej wpływowi ludzie na świecie. Tak jak i w przypadku Sopotu, tak i Epsteina wiedza o jego ohydnych postępkach była niemal powszechna, a prokuratura wiele razy ukręcała sprawie łeb. Ostatecznie Epstein w 2019 roku trafił do więzienia, gdzie miał popełnić samobójstwo. Nikt nie wierzy, że sam targnął się na życie, a FBI prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Prokuratorzy twierdzą, że pedofil miał uprawiać seks z dziewczynkami w swej posiadłości w Palm Beach na Florydzie. Według nich pracowały dla niego kobiety „werbowniczki”, które znajdywały mu nieletnie dziewczęta na całym świecie i sprowadzały je do Stanów Zjednoczonych.

Niektóre z nastolatek trafiały do jego apartamentu w Nowym Jorku, rezydencji w Nowym Meksyku i na prywatną wyspę na Karaibach. W czasie poprzedniej pedofilskiej afery Epsteina, media określiły ją mianem „wyspy orgii”.

Nowojorski finansista został w 2008 roku skazany na więzienie za uprawianie seksu z jedną nieletnią i zmuszenie jej do prostytucji, chociaż powszechnie było wiadomo, iż w swej posiadłości na „wyspie orgii”, urządzał „przyjęcia” dla bogatych i wpływowych, na których zabawiały ich małoletnie dziewczęta.

„Zabawa” miała się rozpoczynać już na pokładzie jego prywatnego samolotu, który ochrzczono mianem „Lolita Express”. Gościem pedofila bywał Bill Clinton. Wiadomo o jego 26 podróżach na pokładzie „Lolita Express” na „wyspę orgii”.

Virginia Roberts, jedna z ofiar Epsteina zeznała przed sądem, iż pedofil „zrekrutował” ją jako 15-latkę. Dziewczyna miała zabawiać m.in księcia Andrzeja – brata Karola, następcy brytyjskiego tronu.

Częstym gościem na „wyspie orgii” bywał też aktor, gwiazda serialu „House of Cards” Kevin Spacey, który oskarżany jest o gwałty i uwodzenie młodych chłopców.

Amerykański portal projectveritas.com ujawnił nagranie, na którym dziennikarka stacji telewizyjnej ABC mówi, iż miała gotowy materiał na temat sprawy pedofila Epsteina obciążający Billa Clintona i księcia Andrzeja już 3 lata wcześniej. Stacja zablokowała jego emisję.

Amy Robach, gwiazda programów „Good Morning America” i „Breaking News” w amerykańskiej stacji telewizyjnej ABC, mówi w nagraniu, że historię dotyczącą Epsteina miała przygotowaną od 3 lat ale ABC News, będąca własnością Disneya, przez lata odmawiała emisji.

– Miałam tę historię od 3 lat. Miałam wywiad z Virginią Roberts (teraz Virginia Guiffre jedna z ofiar Epsteina- przyp. red. nczas). Nie pokazalibyśmy tego na antenie. Po pierwsze powiedziano mi: „Kim jest Jeffrey Epstein. Nikt nie wie, kto to jest. To głupia historia. – mówi Amy Robach.

– Pałac (brytyjska rodzina królewska – przyp. red nczas) dowiedział się, że mieliśmy wszystkie zarzuty dotyczące księcia Andrzeja i zagroził nam na milion różnych sposobów. Obawialiśmy się, że nie będziemy mogli przeprowadzać wywiadów z Kate i Willem (księżna Kate i książę William przyp. red nczas), i skasowaliśmy tę historię. – dodała.

– Alan Dershowitz (prawnik Epsteina – przyp. red) był też w to zamieszany ponieważ ona (Virginia Guiffre – przyp. red) wszystko mi powiedziała – mówi dalej.

– Miała zdjęcia, miała wszystko. Ukrywała to przez 12 lat. Przekonaliśmy ją aby się ujawniła. Przekonaliśmy ją by z nami porozmawiała – powiedziała Robach.

– To niewiarygodne ale mieliśmy Clintona (Bill Clinton – przyp. red nczas), mieliśmy wszystko – dodaje kręcąc z niedowierzaniem głową.

Przytacza też słowa Brada Edwardsa, adwokata Virginii Guiffre, który w trakcie przygotowania materiału w 2015 roku określił Epsteina mianem największego pedofila jakiego kiedykolwiek znała Ameryka.

W dalszej części nagrania Robach wyznaje, że jest pewna, że Epstein został zabity w więzieniu.

– Czy myślę, że został zabity?. Jestem pewna w 100 procentach. On przez całe swoje życie szantażował… W tych samolotach było wielu mężczyzn (latających na wyspę należącą do Epsteina gdzie odbywały się orgie – przyp. red nczas). Wielu mężczyzn, którzy odwiedzili tę wyspę, wielu potężnych mężczyzn, którzy przyszli do tego apartamentu – wyjaśnia.

Pytana co czuła gdy dowiedziała się, że Epstein został znaleziony martwy w swojej celi powiedziała, że od raz wiedziała co zaszło.

– Zaaranżowali to tak, że dwa tygodnie wcześniej miał mieć „próbę samobójczą” ale jego prawnicy twierdzili, że był pobity, ściśnięty za szyję przez współwięźnia – mówi.

W końcowej części nagrania ostrzega Ghislaine Maxwell (córka maganata prasowego Roberta Maxwella przyp. – red nczas), która według niej zna szczegóły sprawy i zajmowała się rekrutowaniem nieletnich dla Epsteina, że ma powody by także obawiać się o swoje życie.