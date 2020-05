Polacy najbardziej nieufni w czasie pandemii koronawirusa. Nie ufamy rządowi i mediom [SONDAŻ]

Według badań YouGov przeprowadzonych w pierwszej połowie maja Polacy są najbardziej nieufni wobec informacji na temat tzw. pandemii koronawirusa. Polska znalazła się na ostatnim miejscu w zestawieniu, a zaufanie do rządu jest w naszym kraju najniższe w całej Europie.

YouGov zadał badanym pytanie o to, w jakim stopniu ufają poszczególnym wymienionym grupom w kontekście informacji o koronawirusie. Zbadano podejście do informacji przekazywanych przez służbę zdrowia, rodzinę i przyjaciół, media oraz rząd. W każdym przypadku można było wybrać jedną z trzech odpowiedzi: całkowite zaufanie, częściowe zaufanie lub brak zaufania.

Najmniejsze zaufanie do mediów i rządu

W większości przebadanych państw zaufanie do wszystkich grup przekracza 50 procent. W każdym kraju, oprócz Polski, największym zaufaniem w zakresie informacji o koronawirusie cieszy się służba zdrowia i medycy. W większości z nich zaufanie do tej grupy przekracza 90 procent.

W wielu państwach widać średnie zaufanie do rządu. Rządy cieszą się największą ufnością badanych w krajach azjatyckich a także Australii. Przykładem może być tutaj Wietnam, gdzie respondenci równie często wskazywali zaufanie do rządu, co do służby zdrowia. Bardzo wysokim zaufaniem cieszą się rządy także w Malezji, Singapurze czy na Tajwanie.

Najmniej ufni wobec rządów są Europejczycy. Stawkę pod tym względem otwierają Francuzi, gdzie zaledwie nieco ponad 30 procent badanych ufa rządowi. Na kolejnych miejscach sklasyfikowano Polskę, USA i Meksyk oraz kolejne kraje europejskie, takie jak Wielka Brytania, Włochy, Szwecję i Niemcy.

Wyniki badania wskazują, że zaufanie wobec rządu nie jest silnie skorelowane ze stopniem wprowadzanych restrykcji, choć pewną zależność widać. Cztery najwyżej ujęte kraje europejskie wprowadziły mocne obostrzenia, a na piątym sklasyfikowana została Szwecja, w której życie toczyło się przez cały czas światowej paniki jedynie z zachowaniem pewnych zasad bezpieczeństwa.

W przytłaczającej większości państw, które wzięto pod uwagę, najmniejszym zaufaniem cieszą się media. Wyjątek stanowią tutaj Polska, USA oraz Hiszpania, gdzie na ostatnim miejscu zostały sklasyfikowane rządy. Media cieszą się zaufaniem mniej niż połowy badanych w Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, USA, Meksyku, Szwecji oraz we Włoszech.

Polacy najmniej ufni

Polska zajęła ostatnie miejsce w zestawieniu pod względem średniego zaufania do wszystkich badanych grup. Zaledwie nieco ponad 30 procent respondentów ufa działaniom i informacjom rządu w sprawie koronawirusa. Informacjom przekazywanym przez mediom wierzy niespełna 40 procent badanych.

Polska jest także jedynym krajem, w którym służba zdrowia nie cieszy się największym zaufaniem wśród wyższych grup. Zaufanie do tejże wynosi w naszym kraju nieco ponad 70 procent i jest najniższe wśród wszystkich badanych państw. Największym zaufaniem w kontekście informacji o koronawirusie obdarzamy znajomych i przyjaciół z ponad 80 procentami wskazań.

Poniżej pełne badanie: