Socjalizm w praktyce. 101 mafiosów z Kalabrii korzystało ze wsparcia dla najuboższych

101 mafiosów z włoskiej Kalabrii pobierało od państwa dochód podstawowy dla najbiedniejszych – wykryła Gwardia Finansowa, która poinformowała o tym w środę. Wśród beneficjentów tak zwanego dochodu obywatelskiego byli bossowie tamtejszej mafii, ‚ndranghety.

Dochód obywatelski został wprowadzony przez pierwszy rząd Giuseppe Contego w 2018 roku. Był to flagowy element programu koalicyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd. Kilka milionów najuboższych otrzymuje zapomogę w wysokości do 780 euro miesięcznie. W przypadku rodzin jest to 1 180 euro.

Rząd zapewniał, że będą prowadzone skrupulatne kontrole, by nie dopuścić do tego, aby pomoc ta trafiła do osób, którym nie przysługuje.

W Kalabrii na południu przez wiele miesięcy dochód otrzymywało 101 bossów i szeregowych członków mafii – ustalono podczas operacji Gwardii Finansowej z miasta Reggio Calabria pod kryptonimem „Mala Civitas” (złe obywatelstwo). Funkcjonariusze odkryli, że jako ubodzy, wymagający wsparcia państwa figurowali bossowie gangów z kolebek mafii w Gioia Tauro i innych miastach.

Pomoc otrzymywali między innymi synowie potężnego przemytnika kokainy Roberto Pannunziego pseudonim „Bebe”, uważanego przez śledczych za „włoskiego Pablo Escobara” – podały media.

Policja skarbowa zawiadomiła natychmiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inps, który ma wszcząć procedurę cofnięcia zasiłków dla ludzi ‚ndranghety.

Dotychczas wypłacono mafiosom łącznie 516 tys. euro.

PAP