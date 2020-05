Szyc opublikował nieocenzurowaną korespondencję z Latkowskim. „Jeszcze raz napiszesz, że korzystałem z jakiś dziewczynek to dostaniesz w ryj” [VIDEO]

Borys Szyc po środowym apelu Sylwestra Latkowskiego postanowił opublikować obszerną korespondencję z nim. Reżyser po emisji filmu „Nic się nie stało” odnoszącego się do afery pedofilskiej w sopockim klubie Zatoka Sztuki, wezwał aktora, żeby ten zaczął mówić o swojej rzekomej znajomości z ludźmi, który mieli dopuszczać się tych ohydnych czynów.

– Borys, może czas nie tłumaczyć się, jak się tłumaczyłeś… że byłeś pijany wtedy, że ćpałeś, że mało pamiętasz. Chcę, żebyś po prostu powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś – mówił Latkowski na antenie TVP.

W czwartek Szyc opublikował obszerne oświadczenie w sprawie słów Latkowskiego. Na tym jednak nie poprzestał. Aktor podzielił się też z opinią publiczną wiadomościami, które wymienił z dziennikarzem. „Tak pracuje dokumentalista Sylwester. Wiele miesięcy napastowania, noc i dzień” – podpisał video, w którym przedstawił obszerną korespondencję.

„(…)Kolejny raz napastujesz mnie i wypisujesz swoje chore bzdury o chronieniu debili z Sopotu. Straciłem już cierpliwość do Ciebie i powtarzam Ci ostatni raz: wszystko co wiem, już Ci powiedziałem” – brzmi fragment jednej z pierwszych wiadomości Szyca do Latkowskiego.

Dalej w opublikowanej przez aktora korespondencji reżyser pisze bardzo chaotycznie, robi mnóstwo tzw. literówek, jego wiadomości nie mają składni, a momentami ciężko w ogóle domyślić się o co mu chodzi. Przez cały czas prosi Szyca, żeby powiedział co wie nt. ludzi związanych z Zatoką Sztuki. Aktor odpowiada, że nie jest ich „przyjacielem”, użył też kilku mocnych stwierdzeń określających tych panów.

Mimo wszystko Latkowski nie odpuszcza. Posuwa się nawet do zarzutów w kierunku Szyca, że skoro nie chce nic powiedzieć to może sam „korzystał z dziewczynek”. Po jednej z takich obelg aktor nie wytrzymał… „Jeszcze raz napiszesz, że korzystałem z jakiś dziewczynek to dostaniesz ode mnie w ryj” – zagroził.

Opublikowane przez Szyca wiadomości przedstawione zostały w formie video. Nagranie trwa prawie osiem minut i jest niecenzurowane.