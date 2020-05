Wybory we Francji w epoce koronawirusa. Kiedy odbędzie się przełożona II tura?

W Polsce prawdopodobny termin wyborów prezydenckich to 28 czerwca. Wychodzi na to, że tego samego dnia odbędzie się nad Sekwaną II tura wyborów samorządowych. Musiano ją przełożyć z powodu wybuchu epidemii koronawirusa.

I tura odbyła się już w czasie, kiedy odnajdywano już liczne przypadki zachorowań. Wybory odbyły się w niedzielę, a w poniedziałek już rząd ogłaszał wprowadzenia zasad izolacji społecznej. Początkowo myślano nawet o przełożeniu tych wyborów na jesień. Padały też propozycje powtórzenia I tury.

Dziennik „Le Parsien” podaje jednak, że premier Philippe i prezydent Emmanuel Macron ustalili, że „dogrywka” wyborów lokalnych odbędzie się 28 czerwca. Przeciwwskazań nie widzi też działająca przy prezydencie „koronawirusowa” rada. Z tym, że ci samo naukowcy zgodzili się przecież i na I turę już w czasie pandemii…

Prezydent konsultował też decyzję z władzami samorządowymi. Premier ma zadanie rozmów z opozycją. Wybór tej daty może oznaczać pewne problemu dla zorganizowania polskich wyborów prezydenckich we Francji. Władze francuskie mogą tu nie wydać zgody. Raz się już to zdarzyło, kiedy nałożyły się na siebie daty głosowania w Polsce i we Francji. Najbardziej zaangażowani Polonusi jechali wtedy głosować nawet do… Brukseli.

Źródło: Le Parsien