Minister Łukasz Szumowski dostanie order? Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że „to mu się należy”

Osoba ministra Łukasza Szumowskiego budzi ostatnio ogromne kontrowersje. Mimo to rządzący bronią go ze wszystkich sił. Mateusz Morawiecki stwierdził nawet, że szefowi resortu zdrowia należy się order.

– Ministrowi Szumowskiemu należy się największy order, jaki mogę sobie wyobrazić, ponieważ właśnie jego działania pozwoliły nam podjąć najbardziej rozsądne decyzje – powiedział premier podczas konferencji prasowej w firmie ELSIT w Gliwicach.

– Bardzo dziękuję ministrowi Szumowskiemu – dodał prezes Rady Ministrów.

Morawiecki stwierdził, że dzięki działaniom ministra Szumowskiego Polska poradziła sobie z epidemią „lepiej niż najbogatsze kraje”.

– Widzimy co dzieje się we Francji, Hiszpanii, Belgii czy chociażby nawet w Szwecji albo w Wielkiej Brytanii. W najbogatszych krajach świata, tak można powiedzieć, i te najbogatsze kraje nie potrafiły sobie poradzić z epidemią koronawirusa, z pandemią w taki sposób, jak my – stwierdził premier.

– Bardzo dziękuję ministrowi zdrowia za takie znakomite działanie, decyzje, które wspólnie podejmowaliśmy dla ochrony Polaków – dodał.

Czyżby szykował się order dla ministra zdrowia? Tuż po epidemii, i ewentualnej wygranej Andrzeja Dudy, Kancelaria Prezydenta na pewno znalazłaby jakiś pretekst do takiej dekoracji.

Źródło: 300polityka