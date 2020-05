Nie zachowała odległości więc trafiła do radiowozu. W nim siedziało 8 ściśniętych osób

Na jaw wyszło ciekawe zdarzenie z ostatniego „strajku przedsiębiorców” w Warszawie. Pani Ania została ukarana za „niezachowywanie odpowiedniej odległości”. Absurdalne w sprawie jest to, że za karę trafiła… do zatłoczonego radiowozu.

10 tys. złotych – kary o takiej wysokości dostały osoby, które wzięły udział w „strajku przedsiębiorców”. Niektórych wsadzano również do radiowozów.

Taki los spotkał m.in. Panią Anię. – Zapakowali nas – cztery osoby – w jednym aucie policyjnym i do tego było jeszcze czterech kolejnych policjantów. Osiem osób w jednym radiowozie siedzących obok siebie znacznie bliżej niż to, co miało miejsce na proteście. Policja w ogóle nie zwracała uwagi na to, że siedzimy tak blisko siebie – powiedziała kobieta w wywiadzie dla Radio103FM.

Na przykładzie Pani Ani wielu komentatorów ocenia, że policja szukała jakiegokolwiek, nawet absurdalnego powodu, żeby ukarać protestujących. W rozmowie z radiem adwokat Tomasz Krześniak stwierdza, że te decyzje „nie mają tak naprawdę na celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego, tylko mają charakter represyjny”.

– Gdyby chodziło o ochronę zdrowia, to nie byłoby takich sytuacji, że policjanci pakują wszystkich do samochodu. Część osób w trakcie szamotaniny traciło maski, więc nie miała ochrony osobistej. To dowodzi, że jeśli mieliśmy sytuacje narażające zdrowie i życie ludzi, to miało to miejsce, gdy policja wkroczyła do akcji – twierdzi Tomasz Krześniak.

Adwokat mówi też to, co przed nim zauważyło wielu wolnościowców – że decyzje sanepidu nie były legalne.

– Były dostarczane błyskawicznie, już w poniedziałek. Organ, który wydaje decyzje, powinien przeprowadzić postępowanie w sposób należyty, zgromadzić materiał dowodowy. W tym przypadku materiałem dowodowym są tylko notatki policyjne. Trudno mówić, żeby to było należyte zbadanie sprawy – zauważa.

Źródło: Radio103FM