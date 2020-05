Ofiar mogą być setki. Airbus spadł na domy w Pakistanie. Dramatyczne nagrania [WIDEO]

Według PIA na pokładzie znajdowało się 99 pasażerów i ośmioro członków załogi. Regulator rynku lotów pasażerskich CAA poinformował jednak, że w samolocie było 91 pasażerów i siedmioosobowa załoga.

Airbus 321, który leciał z Lahaur do Karaczi, próbował – według relacji świadków – dwa lub trzy razy wylądować, zanim rozbił się obok, lub na obszarze dzielnicy położonej koło międzynarodowego lotniska Dźinnaha w Karaczi.

Zanim stracono łączność radiową z lotem PK-8303, pilot zdążył poinformować, że samolot stracił jeden z dwóch silników i kapitan prosi o pozwolenie na lądowanie awaryjne.

Pakistańska armia poinformowała, że na miejscu katastrofy są już siły szybkiego reagowania oraz oddziały paramilitarne.

Około sześciu domów zostało uszkodzonych przez spadającą maszynę, lokalna telewizja pokazała zdjęcia, na których widać, że płoną samochody w pobliżu miejsca wypadku – podaje Kyodo.

Airbus nie odpowiedział jeszcze na prośby agencji o komentarze.

Heartfelt condolences to the families of those who lost their near and dear ones in today’s plane crash. PIA’s Lahore-Karachi flight PK-8303 was carrying around 100 passengers. ✈️ 😩🚨 #BreakingNews #planecrash pic.twitter.com/yWEanG3ezZ pic.twitter.com/4KSTtshQMZ

— Moaz (@moaz_moaz85) May 22, 2020